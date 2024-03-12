Выбор был определен заранее: почему награждение "20 дней в Мариуполе" не вошло в телеверсию "Оскара"

Представители Disney Entertainment сослались на то, что у них было всего 90 минут времени для того, чтобы показать церемонию награждения кинопремией всему миру. Поэтому некоторые моменты из-за сокращенного хронометража не вошли в окончательный вариант телеверсии.

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В Disney Entertainment объяснили, почему награждение фильма "20 дней в Мариуполе" не включили в телеверсию "Оскара". Об этом сообщает Украинская служба Голоса Америки, журналисты которой направили запрос в компанию и получили на него ответ.

В нем шла речь о том, что инцидент был связан с временными ограничениями. Ведь для международной аудитории монтировали церемонию награждения кинопремией "Оскар" с тем расчетом, что она должна длиться не более 90 минут. Поэтому отдельные части мероприятия не вошли в окончательный вариант, который увидело международное сообщество.

По словам представителей Disney Entertainment, выбор номинаций для сокращенной версии был определен заранее — в течение процесса планирования несколько недель назад. Кроме того в компании сослались на то, что сведенный итог всех пропущенных победителей, в том числе "20 дней в Мариуполе", в сокращенную версию все-таки был включен.

Напомним, в ночь на 11 марта украинская лента "20 дней в Мариуполе" получила кинопремию "Оскар". На церемонии вручения украинский режиссер заявил, что хотел бы иметь возможность обменять "Оскар" на то, чтобы Россия никогда не нападала на Украину. Мстислав Чернов также рассчитывает, что лента "20 дней в Мариуполе" повлияет на иностранцев и донесет до них историю украинцев.

Ранее за фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов получил премию Гильдии режиссеров США, а также лента победила на главной британской кинопремии BAFTA в категории "Лучший документальный фильм". До Гильдии режиссеров Америки "20 дней в Мариуполе" был отмечен Пулитцеровской премией, а также получил приз зрительских симпатий на американском фестивале независимого кино "Сандэнс".