Остался кокаин и нижнее белье: участник вечеринки P.Diddy рассказал подробности

Рэпер Diddy, которого сейчас обвиняют в изнасилованиях, в 2014 году устроил прием для своего друга Мика Милла в роскошном особняке, который оставил почти в руинах.

Музыкальный магнат и рэпер Шон "Дидди" Комбс, который сейчас находится под арестом по обвинению в изнасилованиях, секс-торговле людьми и других преступлениях, в свое время устраивал роскошные вечеринки. На которых, как считают журналисты, и происходили преступления. И один из невольных участников подобного приема, рассказал подробности и даже предоставил видео. Об этом пишет Daily Mail.

Вечеринка, устроенная Шоном Комбсом для Мика Миллса

Вечеринка, о которой идет речь, произошла в 2014 году в Лас-Вегасе. Шон Комбс устроил ее для своего друга, рэпера Мика Милла, в честь его 27-летия в роскошном особняке за 7 миллионов долларов.

На приеме присутствовал управляющий недвижимостью Джейсон Хейт. По его словам Шон "Дидди" Комбс и 850 его гостей оставили после себя кокаин, пустые бутылки, использованные презервативы и окровавленное постельное белье.

"На следующий день спальни были в отвратительном состоянии. Там были разбитые бутылки из-под алкоголя… кровь на постельном белье, сотни бритвенных лезвий, смазка на комодах и мраморных полах. В кустах за боулингом я нашел трусики, бюстгальтеры и даже два iPhone", — рассказал Хейт.

Только аренда особняка обошлась Дидди в 25 000 долларов за 24 часа.

Парижский дворец, где Шон Комбс устраивал вечеринку в 2014 году

54-летний Хейт поделился видеозаписью вечеринки. На ней видно, как тусовщики прибывают толпами. Среди известных лиц — звезда Vine, ставший комиком Кинг Бах, рэперы French Montana и Lil Durk, а также другие артисты, утверждающие, что являются частью лейбла Мика Милла Dream Chasers Records.

Их встречали полуобнаженные танцовщицы в масках, а суши подавали на полностью обнаженной девушке.

Участники вечеринки улыбались в камеру, позируя со своими друзьями. В какой-то момент Милл, Монтана и Дидди стояли на возвышении, чтобы произнести речь, пока один из участников вечеринки спрашивал, есть ли "там наверху спиртное".

На выставке также присутствовала компания Monster Headphones, демонстрирующая ряды наушников, которые в настоящее время стоят 199,99 долларов.

По словам Хейта, долгое время присматривавшего за особняком, в апреле 2014 года с ним связался личный помощник Дидди и сказал, что он хочет арендовать помещение для вечеринки в честь Милла. Прием состоялся через три дня после дня рождения Милла, но он специально хотел, чтобы это произошло в ночь первого боя между Флойдом Мейвезером и Маркосом Майданой.

Рэп-магнат передал через своего помощника и другие особые требования.

Шон "Дидди" Комбс на одной из своих "белых" вечеринок Фото: Getty

"Они попросили заказать новые замки для всех внутренних дверей спален и оставить их закрытыми к их приезду в целях безопасности. Оба ключа нужно было передать лично Дидди", — рассказал Хейт. Его предупредили, что прибудут около 850 гостей и договорили о гонораре в размере 25 000 долларов за 24 часа.

В итоге пришло почти 900 гостей, а сам Шон Комбс весь праздник был пьян.

Чтобы контролировать работу в течение вечера и гарантировать безопасность, Хейт согласился оставаться на месте в течение всего срока аренды.

"Я сказал им, что у меня есть отдельный гостевой дом в задней части поместья, и если они меня не вызовут, я останусь там. Я объяснил им, что особняк — это старинный дом, а это значит, что все двери спален сделаны из массива дерева с врезными замками из массива латуни, с хрустальными дверными ручками. Но они все равно попросили новые замки", — сообщил Хейт.

Однако команда Дидди настаивала на том, что стоимость не имеет значения, и предложила включить стоимость двухсторонних замков в стоимость аренды места проведения мероприятия.

У Дидди якобы был страховой полис, покрывающий особняк, его содержимое и любые "человеческие потери" в результате этого события.

Хейт рассказал, что Дидди даже привез с собой собственные детекторы дыма. Он предупредил, что у них есть детекторы, но они настояли на установке своих, предупредив, что потом заберут их с собой.

Журналисты предположили, что в детекторах были скрытые камеры.

Хейт рассказал, что вечеринка закончилась в три часа ночи и дом был в хаосе. Он собрал почти 30 грамм кокаина по всему дому.

"Я думал, что повсюду рассыпана сахарная пудра", — признался он.

Вскоре после вечеринки отношения Мика Милла и Шона "Дидди" Комбса испортились. Характер их отношений начал подвергаться сомнению, когда 26 февраля продюсер Родни Джонс подал иск на 30 миллионов долларов против Дидди, обвинив его в сексуальном насилии.

В иске Джонса говорилось, что "рэпер из Филадельфии, встречавшийся с Ники Минаж", якобы вступил в сексуальные отношения с рэп-магнатом, что привело к предположениям о том, что речь идет о Милле, потому что именно он встречался с Минаж с 2014 по 2016 год. Также в соцсети появилось видео, где Милл называет Шона "папочкой", а потом говорит, что "любит его".

Видео с Миллом, записанное Шоном Комбсом

Когда недавно Милла спросили на улице фанаты о Дидди, он заявил: "Никакой банды Дидди".

Напомним, сейчас Шон Комбс, который носит псевдоним "Дидди", находится в федеральной тюрьме в Бруклине, штата Нью-Йорк в ожидании суда на фоне обвинений в причастности к таким преступлениям, как торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и рэкет.

Гражданские иски против него включают обвинения в том, что он накачал наркотиками и изнасиловал 13-летнюю девочку.