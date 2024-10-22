При участии двух звезд: Пи Дидди обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки

Сейчас жертве 37 лет. В 2000 она попала на вечеринку MTV Video Music Awards.

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Американского рэпера Шона "Дидди" Комбса обвинили в изнасиловании 13-летней девочки, о чем знали двое других знаменитостей, на вечеринке MTV Video Music Awards в 2000 году. Об этом пишет Deadline.

Недавно 37-летняя женщина подала иск против скандального продюсера в федеральный суд Нью-Йорка, в котором она утверждала, что инцидент произошел после того, как она пошла в пустую спальню, чтобы на минутку лечь, потому что почувствовала "головокружение" от напитка.

"Вскоре после этого Комбс вместе с известным мужчиной и женщиной вошли в комнату. Комбс агрессивно подошел к истице с безумным выражением глаз, схватил ее и сказал: "Ты готова к вечеринке!" — говорится в иске.

Рэпер, которому на тот момент было 30 лет, якобы "бросил" девушку, которую в судебных документах назвали Джейн Доу, к другой знаменитости, которую называют "Знаменитостью А", который продолжил снимать с подростка одежду, поскольку она становилась "все больше и больше дезориентированной".

Пи Дидди Фото: Getty Images

После этого девочку изнасиловала "Знаменитость А", а Пи Дидди и "Знаменитость Б" (женщина) наблюдали за этим. Впоследствии Комбс также изнасиловал жертву.

В жалобе утверждается, что рэпер пытался заставить жертву заниматься с ним оральным сексом, но она сопротивлялась, ударив его в шею, поэтому он остановился. Затем девочка сбежала из комнаты и попросила отца забрать ее с вечеринки.

"После нападения истица впала в глубокую депрессию, которая продолжает влиять на все аспекты ее жизни", — говорится в иске.

Хотя имена присутствующих не указаны, в сети начали предполагать, что это могли быть Бейонсе и Jay-Z или Джей Ло, с которой Пи Дидди на тот момент встречался.

Напомним, Пи Дидди был одержим принцами Гарри и Уильямом.

Также Фокус писал о встрече Пи Дидди с дочерьми в тюрьме.