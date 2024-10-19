Чувствовал себя королем: Пи Дидди "был одержим" принцами Гарри и Уильямом

Скандальный рэпер неоднократно приглашал принцев на свои "белые" вечеринки. Впрочем, сыновья британского короля не согласились посетить их.

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Американский рэпер Пи Дидди был "одержим" принцем Гарри и принцем Уильямом. Об этом пишет ВВС.

Бывший пиарщик скандального музыканта Роб Шатер работал на Пи Дидди в начале 2000-х. Именно он рассказал о заинтересованности музыканта британскими монаршими персонами.

Оказалось, что рэпер "более 10 раз" поручал пиарщику приглашать сыновей короля Чарльза III на его вечеринки. Пи Дидди был готов оплатить Гарри и Уильяму перелет, проживание и даже охрану.

"Дидди был одержим принцем Гарри и принцем Уильямом. Он думает о себе как о короле, поэтому вполне логично, что ему хотелось бы иметь двух принцев в своем окружении", — рассказал Шатер.

Кроме этого, в своей нью-йоркской квартире рэпер держал фото Уильяма и Гарри, вставленные в рамки.

Пи Дидди Фото: Getty Images

Впрочем, ни Гарри, ни Уильям не принимали приглашение Пи Дидди. Они были знакомы после встречи на концерте, посвященном годовщине смерти принцессы Дианы в 2007 году.

Бывшего бойфренда Джей Ло обвиняют в торговле людьми, сексуальном насилии (более 100 вероятных жертв). По слухам, на вечеринках Пи Дидди присутствовали Леонардо Ди Каприо, Наоми Кэмпбелл, Рианна, Бейонсе, Джей Ло и др. Особенно ожидается комментарий Джастина Бибера, который, вероятно, мог быть жертвой рэпера, который опекал юного исполнителя в начале его карьеры. Впрочем, пока Бибер молчит.

Напомним, представители музыкальной индустрии "плохо спят" из-за скандала с Пи Дидди.

Также Фокус писал о знакомстве принца Гарри и принца Уильяма с Пи Дидди.