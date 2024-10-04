Представители музыкальной индустрии "плохо спят" из-за скандала с Пи Дидди, — СМИ

По слухам, на вечеринках Пи Дидди присутствовали Леонардо Ди Каприо, Наоми Кэмпбелл, Рианна, Бейонсе, Джей Ло и др. Особенно ожидается комментарий Джастина Бибера.

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Некоторые из самых известных представителей музыкальной индустрии США паникуют, поскольку адвокат предупредил, что известные сообщники Шона "Дидди" Комбса будут названы в новой волне обвинительных исков — и "эти имена вас шокируют". Об этом пишет Page Six.

"Многие люди на самом высоком уровне, включая артистов, руководителей, менеджеров и других, сейчас плохо спят", — сказал Брайан Фридман.

"Те, кто сознательно позволял и/или поощрял такое поведение, сохраняя молчание, должны быть обеспокоены", — добавил он.

Самый известный генеральный директор музыкальной индустрии, сэр Лучиан Грейндж, и его компания Universal Music Group (UMG) уже опровергли "оскорбительно ложные" заявления о том, что они "помогали и подстрекали" Комбса, которые были выдвинуты в судебном процессе еще в мае 2024 года.

Пи Дидди Фото: Getty Images

"Люди, которые очень тесно работали с Дидди, я уверен, что они напуганы, и Бог знает, что они были рядом", — сказал инсайдер издания.

Бывшего бойфренда Дженнифер Лопес обвиняют в торговле людьми, сексуальном насилии. По слухам, на вечеринках Пи Дидди присутствовали Леонардо Ди Каприо, Наоми Кэмпбелл, Рианна, Бейонсе, Джей Ло и др. Особенно ожидается комментарий Джастина Бибера, который, вероятно, мог быть жертвой рэпера, который опекал юного исполнителя в начале его карьеры. Впрочем, пока Бибер молчит.

Напомним, бывшая девушка Пи Дидди страдает из-за шуток о "детском масле".

Также Фокус писал о том, что на вечеринках Шона Комбса присутствовал очень известный человек.