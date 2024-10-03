"Это не смешно": экс-девушка Пи Дидди страдает из-за шуток о "детском масле"

Именно с обвинений Кэсси Вентуры осенью 2023 года к рэперу увеличилось внимание общественности и правоохранителей. Сейчас его обвиняют в торговле людьми и рэкетах.

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Бывшая девушка Шона "Дидди" Комбса Кэсси Вентура страдала от шуток и мемов об использовании музыкальным продюсером детского масла после его ареста, спустя несколько месяцев после того, как она обвинила его в насилии. Об этом пишет Daily Mail.

38-летняя R'n'B-певица в ноябре 2023 года подала иск против 54-летнего Комбса, в котором обвинила рэпера в том, что он подверг ее физическому и сексуальному насилию во время их десятилетних отношений.

Теперь, спустя несколько месяцев после того, как пара договорилась о мировом соглашении, прокуратура Нью-Йорка выдвинула обвинения музыкальному магнату по обвинениям, в частности, в секс-торговле.

Федеральные агенты утверждали, что они конфисковали тысячу бутылок детского масла в домах Пи Дидди в Майами и Лос-Анджелесе.

Пи Дидди и Кэсси Вентура Фото: Getty Images

Сообщается, что Кэсси пострадала от шуток и мемов об этом, и теперь она пытается отойти от новостей вокруг своего бывшего бойфренда после того, как стало известно, что его ждет новый иск, поданный более 100 вероятными жертвами, одной из которых был ребенок 9-ти лет.

"Ей больно, что люди шутят и делают мемы из детского масла из-за того, для чего оно могло быть использовано", — сказал инсайдер.

"Это не смешно ни ей, ни любому, кто пережил подобное", — добавил источник.

Адвокат Комбса Марк Агнифило попытался объяснить такое количество детского масла, утверждая, что рэпер покупает оптом.

Напомним, на вечеринках Пи Дидди присутствовал очень известный человек.

Также Фокус писал о реакции Пи Дидди на новые обвинения против него.