"Це не смішно": ексдівчина Пі Дідді страждає через жарти про "дитячу олію"

Саме зі звинувачень Кессі Вентури восени 2023 року до репера збільшилася увага громадськості та правоохоронців. Наразі його звинувачують у торгівлі людьми та рекетах.

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Колишня дівчина Шона "Дідді" Комбса Кессі Вентура страждала від жартів і мемів про використання музичним продюсером дитячої олії після його арешту, через кілька місяців після того, як вона звинуватила його в насильстві. Про це пише Daily Mail.

38-річна R’n’B-співачка в листопаді 2023 року подала позов проти 54-річного Комбса, у якому звинуватила репера в тому, що він піддав її фізичному та сексуальному насильству під час їхніх десятирічних стосунків.

Тепер, через кілька місяців після того, як пара домовилася про мирову угоду, прокуратура Нью-Йорка висунула звинувачення музичному магнату за звинуваченнями, зокрема, в секс-торгівлі.

Федеральні агенти стверджували, що вони конфіскували тисячу пляшок дитячої олії в будинках Пі Дідді в Маямі та Лос-Анджелесі.

Пі Дідді та Кессі Вентура Фото: Getty Images

Повідомляється, що Кессі постраждала від жартів та мемів про це, і тепер вона намагається відійти від новин навколо свого колишнього бойфренда після того, як стало відомо, що на нього чекає новий позов, поданий понад 100 ймовірними жертвами, однією з яких була дитина 9-ти років.

"Їй боляче, що люди жартують і роблять меми з дитячої олії через те, для чого вона могла бути використана", — сказав інсайдер.

"Це не смішно ні їй, ні будь-кому, хто пережив подібне", — додало джерело.

Адвокат Комбса Марк Агніфіло спробував пояснити таку кількість дитячої олії, стверджуючи, що репер купує оптом.

Нагадаємо, на вечірках Пі Дідді була присутня дуже відома людина.

Також Фокус писав про реакцію Пі Дідді на нові звинувачення проти нього.