Представники музичної індустрії "погано сплять" через скандал з Пі Дідді, — ЗМІ

За чутками, на вечірках Пі Дідді були присутні Леонардо Ді Капріо, Наомі Кемпбелл, Ріанна, Бейонсе, Джей Ло тощо. Особливо очікується коментар Джастіна Бібера.

Related video

Деякі з найвідоміших представників музичної індустрії США панікують, оскільки адвокат попередив, що відомі спільники Шона "Дідді" Комбса будуть названі в новій хвилі обвинувачувальних позовів — і "ці імена вас шокують". Про це пише Page Six.

"Багато людей на найвищому рівні, включаючи артистів, керівників, менеджерів та інших, зараз погано сплять", — сказав Браян Фрідман.

"Ті, хто свідомо дозволяв і/або заохочував таку поведінку, зберігаючи мовчання, повинні бути стурбовані", — додав він.

Найвідоміший генеральний директор музичної індустрії, сер Лучіан Грейндж, і його компанія Universal Music Group (UMG) вже спростували "образливо неправдиві" заяви про те, що вони "допомагали та підбурювали" Комбса, які були висунуті в судовому процесі ще в травні 2024.

Пі Дідді Фото: Getty Images

"Люди, які дуже тісно працювали з Дідді, я впевнений, що вони налякані, і Бог знає, що вони були поруч", — сказав інсайдер видання.

Колишнього бойфренда Дженніфер Лопес звинувачують у торгівлі людьми, сексуальному насиллі. За чутками, на вечірках Пі Дідді були присутні Леонардо Ді Капріо, Наомі Кемпбелл, Ріанна, Бейонсе, Джей Ло тощо. Особливо очікується коментар Джастіна Бібера, який, ймовірно, міг бути жертвою репера, який опікувався юним виконавцем на початку його карʼєри. Втім, поки Бібер мовчить.

Нагадаємо, колишня дівчина Пі Дідді страждає через жарти про "дитячу олію".

Також Фокус писав про те, що на вечірках Шона Комбса була присутня дуже відома людина.