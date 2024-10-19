Відчував себе королем: Пі Дідді "був одержимим" принцами Гаррі та Вільямом

Скандальний репер неодноразово запрошував принців на свої "білі" вечірки. Втім, сини британського короля не погодилися відвідати їх.

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Американський репер Пі Дідді був "одержимий" принцом Гаррі та принцом Вільямом. Про це пише ВВС.

Колишній піарник скандального музиканта Роб Шатер працював на Пі Дідді на початку 2000-х. Саме він розповів про зацікавленість музиканта британськими монаршими персонами.

Виявилося, що репер "понад 10 разів" доручав піарнику запрошувати синів короля Чарльза ІІІ на його вечірки. Пі Дідді був готовий оплатити Гаррі та Вільяму переліт, проживання і навіть охорону.

"Дідді був одержимий принцом Гаррі та принцом Вільямом. Він думає про себе як про короля, тож цілком логічно, що йому хотілося би мати двох принців у своєму оточенні", — розповів Шатер.

Окрім цього, у своїй нью-йоркській квартирі репер тримав фото Вільяма та Гаррі, вставлені у рамки.

Пі Дідді Фото: Getty Images

Втім, ні Гаррі, ні Вільям не приймали запрошення Пі Дідді. Вони були знайомі після зустрічі на концерті, присвяченому роковинам смерті принцеси Діани у 2007 році.

Колишнього бойфренда Джей Ло звинувачують у торгівлі людьми, сексуальному насиллі (понад 100 ймовірних жертв). За чутками, на вечірках Пі Дідді були присутні Леонардо Ді Капріо, Наомі Кемпбелл, Ріанна, Бейонсе, Джей Ло тощо. Особливо очікується коментар Джастіна Бібера, який, ймовірно, міг бути жертвою репера, який опікувався юним виконавцем на початку його карʼєри. Втім, поки Бібер мовчить.

Нагадаємо, представники музичної індустрії "погано сплять" через скандал з Пі Дідді.

Також Фокус писав про знайомство принца Гаррі та принца Вільяма з Пі Дідді.