Принц Гаррі та принц Вільям отримували запрошення на вечірки Пі Дідді

Монарші персони та скандальний репер знайомі. Втім, на "білі" вечірки Гаррі та Вільям не потрапили.

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Принц Гаррі та принц Вільям могли бути присутніми на скандальних "білих" вечірках Пі Дідді, проте їх врятувала опіка працівників палацу. Про це пише Fox News.

Ще під час участі американського репера в шоу Грема Нортона у 2011 році телеведучий сказав, що читав, що Шон Комбс хоче, аби сини короля Чарльза ІІІ прийшли на його вечірки.

"Не думаю… більше ні. Тобто раніше, розумієте…", — відповів продюсер, якого наразі звинувачують у сексуальному насиллі над неповнолітніми та інших злочинах.

"Не зруйнуйте нам королівського весілля", — пожартував Нортон, маючи на увазі одруження принца Вільяма та Кейт Міддлтон, яке відбулося в тому році.

"Повірте мені, їх викреслено зі списку", — запевнив Пі Дідді.

За словами скандального репера, він думав запросити Гаррі та Вільяма в їхні юні роки, проте запрошення, судячи з усього, були відхилені завдяки працівникам палацу, які подбали про репутацію монарших персон.

"Раніше, коли вони були юними парубками і самі влізали в багато халеп, я такий думав собі: "Чого б вам не зависнути зі мною?" — сказав Пі Дідді.

Принц Вільям та принц Гаррі зустрілися з Каньє Вестом та Пі Дідді Фото: Getty Images

"Будучи молодими холостяками, Вільям та Гаррі могли запросто сказати "так" і відвідати одну з диких вечірок Diddy. Спасибі їхнім придворним наглядачам, вони перехопили ту кулю", — вважає королівський біограф Крістофер Андерсон.

Принц Вільям та принц Гаррі таки зустрілися з Каньє Вестом та Пі Дідді, проте це сталося на концерті в честь покійної принцеси Діани у 2007 році.

Нагадаємо, представники музичної індустрії "погано сплять" через скандал з Пі Дідді.

Також Фокус писав про найгучніші чутки щодо Пі Дідді.