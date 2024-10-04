Появилось фото принца Гарри и принца Уильяма с Пи Дидди

Монаршие персоны и скандальный рэпер знакомы. Впрочем, на "белые" вечеринки Гарри и Уильям не попали.

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Принц Гарри и принц Уильям могли присутствовать на скандальных "белых" вечеринках Пи Дидди, однако их спасла опека работников дворца. Об этом пишет Fox News.

Еще во время участия американского рэпера в шоу Грэма Нортона в 2011 году телеведущий сказал, что читал, что Шон Комбс хочет, чтобы сыновья короля Чарльза III пришли на его вечеринки.

"Не думаю... больше нет. То есть раньше, понимаете..." — ответил продюсер, которого сейчас обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними и других преступлениях.

"Не разрушайте нам королевскую свадьбу", — пошутил Нортон, имея в виду бракосочетание принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которое состоялось в том году.

"Поверьте мне, они вычеркнуты из списка", — заверил Пи Дидди.

По словам скандального рэпера, он думал пригласить Гарри и Уильяма в их юные годы, однако приглашения, судя по всему, были отклонены благодаря работникам дворца, которые позаботились о репутации монарших персон.

"Раньше, когда они были юными парнями и сами влезали во многие передряги, я такой думал себе: "Чего бы вам не зависнуть со мной?" — сказал Пи Дидди.

Принц Уильям и принц Гарри встретились с Канье Уэстом и Пи Дидди Фото: Getty Images

"Будучи молодыми холостяками, Уильям и Гарри могли запросто сказать "да" и посетить одну из диких вечеринок Diddy. Спасибо их придворным надзирателям, они перехватили ту пулю", — считает королевский биограф Кристофер Андерсон.

Принц Уильям и принц Гарри таки встретились с Канье Уэстом и Пи Дидди, однако это произошло на концерте в честь покойной принцессы Дианы в 2007 году.

Напомним, представители музыкальной индустрии "плохо спят" из-за скандала с Пи Дидди.

Также Фокус писал о самых громких слухах относительно Пи Дидди.