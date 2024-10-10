Дочери и мама Пи Дидди посетили его в тюрьме: детали

В течение визита они могли обниматься и разговаривать под наблюдением персонала тюрьмы. Встреча была очень эмоциональной.

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Семья Шона "Дидди" Комбса поддерживает его во время ареста по подозрению в торговле людьми. Об этом пишет TMZ.

Накануне скандального рэпера и продюсера, который сейчас содержится за решеткой в Центре заключения Метрополитен в Бруклине, штат Нью-Йорк, посетили его дочери-близняшки Джесси и Д'Лила и его мама Дженис Комбс.

54-летний Дидди встретился с 17-летними наследницами и мамой. В течение этого времени они могли обниматься и разговаривать под наблюдением персонала тюрьмы.

Посещение тюрьмы стало первым случаем, когда Джесси и Д'Лила, которых Дидди воспитывает от покойной бывшей возлюбленной Ким Портер, смогли увидеть своего отца после того, как его арестовали в сентябре 2024 года.

По данным издания, этот визит был очень эмоциональным для семьи и побудил Дженис выступить в защиту своего сына.

Пи Дидди с дочерьми Фото: Getty Images

Дженис Комбс обнародовала заявление, осуждая "публичный самосуд", которому подвергся ее сын в течение последних нескольких месяцев.

По словам звезды сериала "Женились с первого взгляда" Тимоти Смита, несмотря на богатство и статус рэпера, тюремная жизнь не предусматривает для него "особого обращения".

"Его деньги и богатство не принесут ему никакой выгоды. В федеральной системе все настолько ограничено, что вы не получаете дополнительных привилегий, потому что вы богаты. Вам разрешено взять несколько основных вещей, таких как спортивный костюм, кроссовки и все. Они проводят рейды и забирают все лишнее", — сказал он.

Напомним, Бейонсе вышла в свет на фоне скандала с Пи Дидди.

Также Фокус писал о фото принца Уильяма и принца Гарри с Пи Дидди.