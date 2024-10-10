Доньки та мама Пі Дідді навідали його у вʼязниці: деталі

Протягом візиту вони могли обійматися та розмовляти під наглядом персоналу в’язниці. Зустріч була дуже емоційною.

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Сім'я Шона "Дідді" Комбса підтримує його під час арешту за підозрою в торгівлі людьми. Про це пише TMZ.

Напередодні скандального репера та продюсера, який наразі утримується за ґратами в Центрі ув’язнення Метрополітен у Брукліні, штат Нью-Йорк, відвідали його дочки-близнючки Джессі та Д’Ліла та його мама Дженіс Комбс.

54-річний Дідді зустрівся з 17-річними спадкоємицями та мамою. Протягом цього часу вони могли обійматися та розмовляти під наглядом персоналу в’язниці.

Відвідування в’язниці стало першим випадком, коли Джессі та Д’Ліла, яких Дідді виховує від покійної колишньої коханої Кім Портер, змогли побачити свого батька після того, як його заарештували у вересні 2024.

За даними видання, цей візит був дуже емоційним для родини та спонукав Дженіс виступити на захист свого сина.

Пі Дідді з доньками Фото: Getty Images

Дженіс Комбс оприлюднила заяву, засуджуючи "публічний самосуд", якого зазнав її син протягом останніх кількох місяців.

За словами зірки серіалу "Одружилися з першого погляду" Тімоті Сміта, попри багатство і статус репера, тюремне життя не передбачає для нього "особливого поводження".

"Його гроші та багатство не принесуть йому жодної вигоди. У федеральній системі все настільки обмежено, що ви не отримуєте додаткових привілеїв, тому що ви багаті. Вам дозволено взяти кілька основних речей, таких як спортивний костюм, кросівки і це все. Вони проводять рейди і забирають усе зайве", — сказав він.

Нагадаємо, Бейонсе вийшла у світ на фоні скандалу з Пі Дідді.

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