Бейонсе з чоловіком вийшла на публіку на фоні скандалу з Пі Дідді (фото)

Артистка рекламує свій новий бренд алкогольних напоїв. Втім, увага користувачів мережі наразі зосереджена на іншому.

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Американська співачка Бейонсе та її чоловік Jay-Z вийшли разом у світ на фоні скандалу з репером Пі Дідді. Фото зірка сцени виклала в Instagram.

Бейонсе одягла сміливу мінісукню на захід California Crown, щоб рекламувати свій новий алкогольний бренд. До артистки приєднався її чоловік Jay-Z.

Бейонсе привернула увагу в картатому блейзері, який показав її довгі ноги, з глибоким декольте. Під блейзером знаменитості була сукня в тон.

Артистка додала своєму образу вишуканість, накинувши на плечі пальто, і позувала в чорному капелюсі з широкими крисами. Бейонсе підвищила свій зріст туфлями на шпильках і доповнила вбрання чорною плетеною сумочкою. Волосся зірки було укладене голлівудськими хвилями.

Вона тримала в руках сигару та насолоджувалася келихом свого нового американського віскі SirDavis.

Бейонсе

До бізнесвумен на публіці приєднався її чоловік у діловому костюмі та білій футболці.

"Подивіться на цього коня", — написала знаменитість.

Її бренд віскі SirDavis у партнерстві з Moët Hennessy є даниною пам’яті її прадіду, Девісу Гогу, який працював самогонником в епоху сухого закону на півдні Америки.

Мати трьох дітей вперше представила алкогольну лінію в серпні 2024 та запустила її в магазини минулого місяця.

Вихід Бейонсе стався на фоні скандалу з репером Пі Дідді. Його звинувачують у сексуальних домаганнях. На продюсера подали понад 100 позовів, а найменшій ймовірній жертві 9 років.

У мережі почали пригадувати смерті зірок наприкінці 90-х та на початку 2000-х. Зокрема, співачки Алії, Left Eye, Тупака Шакура. Ходять чутки, що Пі Дідді, Бейонсе та її чоловік могли бути причетними до цього, "прибираючи своїх конкурентів".

"Вона поводиться так, ніби нічого не сталося", "Бейонсе, ти найкраща (я боюся)", "Зупинись, всі знають, хто ти", — пишуть у коментарях підписники артистки.

Втім, сама Бейонсе скандал з Пі Дідді та свою ймовірну причетність до цього не коментувала.

Нагадаємо, у музичній індустрії погано сплять через скандал з Пі Дідді.

Також Фокус писав про втрату Бейонсе мільйонів підписників.