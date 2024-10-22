За участі двох зірок: Пі Дідді звинувачують у зґвалтуванні 13-річної дівчинки

Наразі жертві 37 років. У 2000 вона потрапила на вечірку MTV Video Music Awards.

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Американського репера Шона "Дідді" Комбса звинуватили у зґвалтуванні 13-річної дівчинки, про що знали двоє інших знаменитостей, на вечірці MTV Video Music Awards у 2000 році. Про це пише Deadline.

Нещодавно 37-річна жінка подала позов проти скандального продюсера до федерального суду Нью-Йорка, у якому вона стверджувала, що інцидент стався після того, як вона пішла в порожню спальню, щоб на хвилинку лягти, тому що відчула "запаморочення" від напою.

"Невдовзі після цього Комбс разом з відомим чоловіком та жінкою увійшли до кімнати. Комбс агресивно підійшов до позивачки з божевільним виразом очей, схопив її і сказав: "Ти готова до вечірки!" — йдеться в позові.

Репер, якому на той момент було 30 років, нібито "кинув" дівчину, яку в судових документах назвали Джейн Доу, до іншої знаменитості, яку називають "Знаменитістю А", який продовжив знімати з підлітка одяг, оскільки вона ставала "все більше і більше дезорієнтованою".

Пі Дідді Фото: Getty Images

Після цього дівчинку зґвалтувала "Знаменитість А", а Пі Дідді та "Знаменитість Б" (жінка) спостерігали за цим. Згодом Комбс також зґвалтував жертву.

У скарзі стверджується, що репер намагався змусити жертву займатися з ним оральним сексом, але вона чинила опір, вдаривши його в шию, тому він зупинився. Потім дівчинка втекла з кімнати і попросила батька забрати її з вечірки.

"Після нападу позивачка впала в глибоку депресію, яка продовжує впливати на всі аспекти її життя", — йдеться в позові.

Хоча імена присутніх не вказані, у мережі почали припускати, що це могли бути Бейонсе та Jay-Z або Джей Ло, з якою Пі Дідді на той момент зустрічався.

Нагадаємо, Пі Дідді був одержимий принцами Гаррі та Вільямом.

Також Фокус писав про зустріч Пі Дідді з доньками у вʼязниці.