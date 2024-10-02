"Имена шокируют": адвокат по делу Puff Daddy сделал новое заявление, насторожившее Голливуд

По словам адвоката Тони Бузби, список вероятных сообщников рэпера уже длинный, однако он будет озвучен только после того, когда всю информацию тщательно проверят.

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Расследование в деле против Шона Комбса, он же Diddy, которого обвиняют в целом ряде тяжелых преступлений, включая сексуальное насилие, сутенерство и торговлю людьми, продолжается, и вскоре адвокаты потерпевших пообещали обнародовать список предполагаемых сообщников рэпера. Об этом на пресс-конференции в Хьюстоне сообщил адвокат Тони Бузби, пишет Page Six.

По словам юриста, в перечне есть много известных людей.

"Имена вас шокируют. Настанет день, когда мы назовем имена и помимо Шона Комбса, а имен там много. Это уже длинный список, но из-за характера этого дела мы должны быть чертовски уверены, что мы правы, прежде чем сделаем это", – сказал он.

Пресс-конференция адвоката Тони Бузби

Бузби заявил, что планирует подать более 100 исков в нескольких штатах в течение следующих 30 дней, и пообещал раскрыть имена позднее. Он подтвердил, что половина истцов – мужчины, и что большинство предполагаемых нападений произошло в Нью-Йорке, Калифорнии, Джорджии и Флориде.

Жалобы датируются 1991 годом, и самой молодой предполагаемой жертве было всего девять лет, хотя 25 обвинителей утверждают, что в то время они были несовершеннолетними.

Многие из претензий связаны с печально известными ежегодными "белыми вечеринками" Комбса, а также отелями и наркотиками.

"Белая вечеринка" Diddy, 2009 год

Комбс отрицает какие-либо правонарушения и не признает себя виновным в уголовных обвинениях.

"Как подчеркнула юридическая команда господина Комбса, он не может рассматривать каждое необоснованное обвинение в том, что превратилось в безрассудный медиа-цирк. Тем не менее господин Комбс решительно и категорически отрицает как ложные и клеветнические любые утверждения о том, что он совершил сексуальное насилие над кем-либо, включая несовершеннолетних. Он с нетерпением ждет возможности доказать свою невиновность и оправдать себя в суде, если и когда будут поданы иски и вручены, где истина будет установлена ​​на основе доказательств, а не домыслов", – заявила Эрика Вольф, адвокат, представляющий рэпера.

Сейчас Diddy находится в Бруклинском центре заключения Metropolitan Detention Center, где ждет суда. Его адвокаты просили отпустить музыканта под залог в размере $50 миллионов, однако им было отказано. Теперь, по словам бывшего надзирателя тюрьмы, Комбс очень боится убийства, поскольку для многих из тех, кто сидит вместе с ним, ликвидация музыкального магната" – "дело чести".

Прокуроры говорят, что Комбс "издевался, угрожал и принуждал женщин и других людей вокруг него, чтобы они удовлетворяли его сексуальные желания, защищали его репутацию и скрывали его поведение". Его обвиняют в организации и принуждении мужчин и женщин участвовать в оргиях с использованием наркотиков, которые называют "Freak Off". Согласно обвинительному заключению, следователи обнаружили партию наркотиков и оружия вместе с 1000 флаконами детского масла и смазки после рейдов в домах Комбса в Майами и Лос-Анджелесе.

"Это важное дело, которое мы намерены активно расследовать. Мы не оставим камня на камне, чтобы найти всех потенциально ответственных лиц, включая любое лицо или организацию, которые участвовали или извлекли выгоду из этого вопиющего поведения. Выполняя эту важную работу, мы просим общественность понять, что это очень сложно и требует невероятного мужества от жертв, чтобы выступить с заявлением. Я прошу, чтобы мы относились к этим храбрым людям с достоинством и состраданием, которых они заслуживают, когда они переживают это трудное время", – подчеркнул Бузби и призвал других потерпевших сообщать об этом. Он гарантировал им конфиденциальность.

Ранее сообщалось, что после ареста Комбса около 3000 человек сообщили, что в той или иной мере пострадали от магната. Изучив все сообщения, команда юристов выбрала чуть больше 100, которые являются наиболее достоверными и будут рассмотрены.

Напомним, Фокус писал, что Шон Комбс назвал любимого гостя своих скандальных "белых вечеринок".