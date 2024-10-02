"Імена шокують": адвокат у справі Puff Daddy зробив нову заяву, яка насторожила Голлівуд

За словами адвоката Тоні Бузбі, список імовірних спільників репера вже довгий, проте його буде озвучено тільки після того, коли всю інформацію ретельно перевірять.

Related video

Розслідування у справі проти Шона Комбса, він же Diddy, якого звинувачують у низці важких злочинів, включно з сексуальним насильством, сутенерством і торгівлею людьми, триває, і незабаром адвокати потерпілих пообіцяли оприлюднити список імовірних спільників репера. Про це на пресконференції в Г'юстоні повідомив адвокат Тоні Бузбі, пише Page Six.

За словами юриста, у переліку є багато відомих людей.

"Імена вас шокують. Настане день, коли ми назвемо імена і крім Шона Комбса, а імен там багато. Це вже довгий список, але через характер цієї справи ми повинні бути до біса впевнені, що ми маємо рацію, перш ніж зробимо це", — сказав він.

Прес-конференція адвоката Тоні Бузбі

Бузбі заявив, що планує подати понад 100 позовів у кількох штатах протягом наступних 30 днів, і пообіцяв розкрити імена пізніше. Він підтвердив, що половина позивачів — чоловіки, і що більшість імовірних нападів сталася в Нью-Йорку, Каліфорнії, Джорджії та Флориді.

Скарги датуються 1991 роком і наймолодшій імовірній жертві було лише дев'ять років, хоча 25 обвинувачів стверджують, що в той час вони були неповнолітніми.

Багато з претензій пов'язані з сумнозвісними щорічними "білими вечірками" Комбса, а також готелями і наркотиками.

"Біла вечірка" Diddy, 2009 рік

Комбс заперечує будь-які правопорушення і не визнає себе винним у кримінальних звинуваченнях.

"Як наголосила юридична команда пана Комбса, він не може розглядати кожне необґрунтоване звинувачення в тому, що перетворилося на безрозсудний медіацирк. Проте пан Комбс рішуче і категорично заперечує, як неправдиві і наклепницькі, будь-які твердження про те, що він вчинив сексуальне насильство над будь-ким, включно з неповнолітніми. Він із нетерпінням чекає можливості довести свою невинність і виправдати себе в суді, якщо і коли буде подано позови і вручено, де істина буде встановлена на основі доказів, а не домислів", — заявила Еріка Вольф, адвокатка, що представляє репера.

Зараз Diddy перебуває в Бруклінському центрі ув'язнення Metropolitan Detention Center, де чекає на суд. Його адвокати просили відпустити музиканта під заставу в розмірі $50 мільйонів, проте їм було відмовлено. Тепер, за словами колишнього наглядача в'язниці, Комбс дуже боїться вбивства, оскільки для багатьох із тих, хто сидить разом із ним, ліквідація "музичного магната" — "справа честі".

Прокурори кажуть, що Комбс "знущався, погрожував і примушував жінок та інших людей навколо нього, щоб вони задовольняли його сексуальні бажання, захищали його репутацію і приховували його поведінку". Його звинувачують в організації та примусі чоловіків і жінок брати участь в оргіях із використанням наркотиків, які називають "Freak Off". Згідно з обвинувальним висновком, слідчі виявили партію наркотиків і зброї разом із 1 000 флаконами дитячої олії після рейдів у будинках Комбса в Маямі та Лос-Анджелесі.

"Це важлива справа, яку ми маємо намір активно розслідувати. Ми не залишимо каменя на камені, щоб знайти всіх потенційно відповідальних осіб, включно з будь-якою особою або організацією, які брали участь або отримали вигоду з цієї кричущої поведінки. Виконуючи цю важливу роботу, ми просимо громадськість зрозуміти, що це дуже складно і вимагає неймовірної мужності від жертв, щоб виступити із заявою. Я прошу, щоб ми ставилися до цих хоробрих людей із гідністю та співчуттям, на які вони заслуговують, коли переживають цей важкий час", — наголосив Бузбі та закликав інших потерпілих повідомляти про це. Він гарантував їм конфіденційність.

Раніше повідомлялося, що після арешту Комбса близько 3 000 осіб повідомили, що тією чи іншою мірою постраждали від магната. Вивчивши всі повідомлення, команда юристів обрала трохи більше ніж 100, які є найбільш достовірними і будуть розглянуті.

Нагадаємо, Фокус писав, що Шон Комбс назвав улюбленого гостя своїх скандальних "білих вечірок".