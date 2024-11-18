Ніколь Кідман продемонструвала розкішну чорну сукню (фото)

Зірка екрану обрала класичний стиль, відвідуючи Governors Awards 2024. Вона зробила ставку на темні відтінки.

57-річна австралійська акторка Ніколь Кідман продемонструвала розкішну чорну сукню. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Дівчинка" напередодні відвідала Губернаторський бал 2024 року в Лос-Анджелесі. Кідман продемонструвала голлівудський стиль, позуючи на червоній доріжці на заході, який проходив в Академії кінематографічних мистецтв і наук.

Акторка вразила чорною сукнею в підлогу з відкритою спиною, модним овальним вирізом на грудях та інкрустованою дорогоцінним камінням горловиною.

Колишня дружина Тома Круза звела до мінімуму аксесуари для зіркового заходу, вирішивши привернути увагу до блискучої обробки своєї сукні, одягнувши лише дві срібні каблучки та ніжний чорно-срібний браслет зі своїм класичним ансамблем.

Ніколь Кідман Фото: Getty Images

Волосся Ніколь Кідман було розпущене. А на її ногах були туфлі на шпильках у тон.

Зазначимо, що Governors Awards вручається за надзвичайні життєві досягнення в кіно та винятковий внесок у кіноіндустрію.

А Ніколь в один момент зняла взуття, перебуваючи на сцені заходу.

Ніколь Кідман Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ніколь Кідман продемонструвала осіннє елегантне пальто.

Також Фокус писав про вихід Ніколь Кідман та Кіта Урбана на публіку в парних образах.