Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Николь Кидман продемонстрировала роскошное черное платье (фото)

Николь Кидман, Николь Кидман стиль, черное платье, Governors Awards 2024, фильм девочка николь кидман
Фото: Getty Images | Николь Кидман

Звезда экрана выбрала классический стиль, посещая Governors Awards 2024. Она сделала ставку на темные оттенки.

57-летняя австралийская актриса Николь Кидман продемонстрировала роскошное черное платье. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Девочка" накануне посетила Губернаторский бал 2024 года в Лос-Анджелесе. Кидман продемонстрировала голливудский стиль, позируя на красной дорожке на мероприятии, которое проходило в Академии кинематографических искусств и наук.

Актриса поразила черным платьем в пол с открытой спиной, модным овальным вырезом на груди и инкрустированной драгоценными камнями горловиной.

Бывшая жена Тома Круза свела к минимуму аксессуары для звездного мероприятия, решив привлечь внимание к блестящей отделке своего платья, надев лишь два серебряных кольца и нежный черно-серебряный браслет со своим классическим ансамблем.

Николь Кидман Fullscreen
Николь Кидман
Фото: Getty Images

Волосы Николь Кидман были распущены. А на ее ногах были туфли на шпильках в тон.

Отметим, что Governors Awards вручается за чрезвычайные жизненные достижения в кино и исключительный вклад в киноиндустрию.

А Николь в один момент сняла обувь, находясь на сцене мероприятия.

Николь Кидман Fullscreen
Николь Кидман
Фото: Getty Images

Напомним, Николь Кидман продемонстрировала осеннее элегантное пальто.

Также Фокус писал о выходе Николь Кидман и Кита Урбана на публику в парных образах.