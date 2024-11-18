Николь Кидман продемонстрировала роскошное черное платье (фото)

Звезда экрана выбрала классический стиль, посещая Governors Awards 2024. Она сделала ставку на темные оттенки.

57-летняя австралийская актриса Николь Кидман продемонстрировала роскошное черное платье. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Девочка" накануне посетила Губернаторский бал 2024 года в Лос-Анджелесе. Кидман продемонстрировала голливудский стиль, позируя на красной дорожке на мероприятии, которое проходило в Академии кинематографических искусств и наук.

Актриса поразила черным платьем в пол с открытой спиной, модным овальным вырезом на груди и инкрустированной драгоценными камнями горловиной.

Бывшая жена Тома Круза свела к минимуму аксессуары для звездного мероприятия, решив привлечь внимание к блестящей отделке своего платья, надев лишь два серебряных кольца и нежный черно-серебряный браслет со своим классическим ансамблем.

Николь Кидман Фото: Getty Images

Волосы Николь Кидман были распущены. А на ее ногах были туфли на шпильках в тон.

Отметим, что Governors Awards вручается за чрезвычайные жизненные достижения в кино и исключительный вклад в киноиндустрию.

А Николь в один момент сняла обувь, находясь на сцене мероприятия.

Николь Кидман Фото: Getty Images

Напомним, Николь Кидман продемонстрировала осеннее элегантное пальто.

Также Фокус писал о выходе Николь Кидман и Кита Урбана на публику в парных образах.