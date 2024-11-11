Николь Кидман в элегантном пальто была замечена на прогулке в Нью-Йорке (фото)

Звезда "Плохой девочки" в очередной раз продемонстрировала стильный образ. Николь Кидман известна своим безупречным вкусом в выборе одежды.

Звезда Голливуда, американская и австралийская актриса Николь Кидман в воскресенье, 10 ноября, в элегантном наряде была замечена на прогулке в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

57-летняя звезда "Большой маленькой лжи" выглядела великолепно в кашемировом черном пальто прямого кроя с пуговицами и прорезными карманами.

На ней также было короткое черное платье с белым воротником, подчеркивающее ее стройную фигуру. Свой образ она дополнила плотными черными колготками и лаковыми туфлями с ремешками на невысоких каблуках. Кидман уложила светлые локоны мягкими волнами и нанесла сияющий макияж подчеркнув высокие скулы розовыми румянами и накрасив губы яркой помадой. Звезда "Аквамена" пребывала в хорошем расположении духа. Она с улыбкой на устах помахала поклонникам, а затем вошла в Центр артистов-исполнителей имени Робина Уильямса.

Актриса Николь Кидман Фото: Getty Images

Оскароносная актриса, обладательница шести премий "Золотой глобус" и двух премий "Эмми" теперь считает дни до выхода долгожданного эротического триллера "Малышка". Согласно официальному описанию, фильм расскажет историю героини Кидман — влиятельного генерального директора, у которой роман со своим гораздо более молодым стажером. Помимо Николь Кидман в картине снялись такие звезды, как Харрис Дикинсон и Антонио Бандерас. Премьера фильма "Малышка" состоялась в конце августа на 81-м ежегодном Венецианском международном кинофестивале, где Кидман была удостоена Кубка Вольпи за лучшую женскую рольВыход картины в прокат запланирован на праздничные дни, 25 декабря.

Ранее, Фокус писал о том, что Николь Кидман в облегающем платье появилась на премьере в Лондоне.