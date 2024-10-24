Николь Кидман появилась на красной дорожке в смелом наряде (фото)

Звезда "Плохой девочки" продемонстрировала стильный образ и стройную фигуру. На звездной премьере присутствовали многие знаменитости.

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Звезда Голливуда Николь Кидман привлекла всеобщее публики на премьере второго сезона сериала "Спецоперации: Львица", которая состоялась в среду, 23 октября, в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

57-летняя актриса продемонстрировала смелый образ в топе с открытой спиной и воротником-хомутиком, а также яркой юбке-миди с пышными складками в бело-желто-серую полоску. Свой образ Николь дополнила белыми туфлями с открытой пяткой на высоких каблуках и серьгами-кольцами, усыпанными бриллиантами. Кидман уложила свои светлые волосы назад, сделав пробор посредине. Звезда "Большой маленькой лжи" сделала яркий макияж, подчеркнув глаза коричневыми тенями и черной подводкой, выделив скулы персиковыми тенями и накрасила губы светло-розовой помадой.

Николь Кидман Фото: Getty Images

Она мило позировала для фотографий накинув черный укороченный пиджак в театре Линвуд Данн вместе с Дженезис Родригес, Зои Салданой, Лейслой Де Оливейрой, Джилл Вагнер и Морганом Фрименом.

Ранее, 15 октября, Фокус писал о том, что Сальма Хайек и Николь Кидман спровоцировали слухи о вражде. Австралийская актриса, казалось, упрекала свою мексикано-американскую коллегу, прежде чем отказаться сфотографироваться с ней, вызвав предположение, что звезды поругались.