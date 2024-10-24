Ніколь Кідман з'явилася на червоній доріжці у сміливому вбранні (фото)

Зірка "Поганої дівчинки" продемонструвала стильний образ і струнку фігуру. На зірковій прем'єрі були присутні багато знаменитостей.

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Зірка Голлівуду Ніколь Кідман привернула загальну увагу публіки на прем'єрі другого сезону серіалу "Спецоперації: Левеня", яка відбулася в середу, 23 жовтня, в Лос-Анджелесі, повідомляє Daily Mail.

57-річна акторка продемонструвала сміливий образ у топі з відкритою спиною і коміром-хомутиком, а також яскравій спідниці-міді з пишними складками в біло-жовто-сіру смужку. Свій образ Ніколь доповнила білими туфлями з відкритою п'ятою на високих підборах і сережками-кільцями, посипаними діамантами. Кідман уклала своє світле волосся назад, зробивши проділ посередині. Зірка "Великої маленької брехні" зробила яскравий макіяж, підкресливши очі коричневими тінями і чорною підводкою, виділивши вилиці персиковими тінями і нафарбувала губи світло-рожевою помадою.

Ніколь Кідман Фото: Getty Images

Вона мило позувала для фото, накинувши чорний укорочений піджак, у театрі Лінвуд Данн разом з Дженезіс Родрігес, Зої Салданою, Лейслою Де Олівейрою, Джилл Вагнер і Морганом Фріменом.

Раніше, 15 жовтня, Фокус писав про те, що Сальма Гаєк і Ніколь Кідман спровокували чутки про ворожнечу. Австралійська акторка, здавалося, докоряла своїй мексикано-американській колезі, перш ніж відмовитися сфотографуватися з нею, викликавши припущення, що зірки посварилися.