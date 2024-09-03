Николь Кидман в облегающем платье появилась на премьере в Лондоне (фото)

Знаменитость сыграла в новом детективном сериале. Ее экранным супругом стал Лив Шрайбер.

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Австралийская и американская актриса Николь Кидман в элегантном платье появилась на красной дорожке премьеры фильма Netflix "Идеальная пара", которая состоялась в понедельник, 2 сентября, в BFI Max в Лондоне, сообщает Daily Mail.

57-летняя обладательница премии "Оскар" и 56-летний американский актер Лив Шрайбер играют роли мужа и жены в детективном фильме, основанном на одноименном романе Элин Хильдербранд.

Николь демонстрировала гламурный образ в черном облегающем атласном платье, под которое подобрала шикарные туфли на шпильке. В качестве аксессуаров звезда выбрала золотые серьги-подвески и массивное кольцо с черным камнем. Кидман уложила золотистые локоны в прямую прическу.

Тем временем Лив выглядел элегантно в сером пиджаке и брюках того же цвета, белоснежной рубашке и черных кожаных туфлях.

Николь Кидман и Лив Шрайбер Фото: Getty Images

Николь и Лив — идеальные супруги в предстоящем мини-сериале Netflix "Идеальная пара". В картине Николь играет известную писательницу Грир Гаррисон Уинбери, а Лив Шрайбер — ее мужа Тэга Уинбери. Пока они готовятся к роскошной свадьбе своего сына в своем потрясающем доме на острове Нантакет, их планы рушатся из-за подозрительной трагедии — на пляже обнаружили тело утонувшего человека.

В шестисерийном фильме, премьера которого состоится 5 сентября, задействованы такие актеры, как Дакота Фаннинг, Меганн Фэйхи из "Белого лотоса", Ив Хьюсон, Ишан Кхаттер, Билли Хоул и Джек Рейнор. Сценаристом сериала выступила Дженна Ламия, а режиссером — Сюзанна Бир.

Напомним, 30 августа Фокус писал о том, что Николь Кидман в стильном платье появилась на Венецианском кинофестивале-2024.