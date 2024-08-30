Николь Кидман в стильном платье появилась на Венецианском кинофестивале-2024 (фото)

Знаменитость сыграла в новом эротическом триллере. Ее экранным супругом стал Антонио Бандерас.

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57-летняя австралийская актриса Николь Кидман прибыла на Венецианский кинофестиваль-2024 на острове Лидо. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана "привезла" свой фильм "Babygirl" ("Девочка"), эротический триллер о женщине-генеральном директоре, которая начинает роман с младшим стажером.

Антонио Бандерас играет мужа героини Николь Кидман, а Харрис Дикинсон — стажер. Личная жизнь и карьера главной героини оказались под угрозой из-за ее романа.

В Венеции Николь появилась в черном платье Bottega Veneta из коллекции 2024 года. Наряд был с расклешенной юбкой, короткими рукавами и глубоким V-образным декольте. В частности, знаменитость продемонстрировала серьги-цветы от Roberto Coin и белые мюли.

Николь Кидман в Венеции Фото: Getty Images

Прибыв на фестиваль на водном такси, Николь Кидман позировала фотографам на причале под солнцем, прежде чем отправиться на пресс-конференцию.

Она призналась, что чувствовала себя "уязвимой" во время съемок нескольких откровенных сцен.

Николь Кидман в Венеции Фото: Getty Images

"Я думаю, что этот фильм, очевидно, о сексе, но он о желании, о ваших внутренних мыслях, о секретах, о браке, о правде, силе, согласии", — говорила актриса.

Напомним, почему Анджелина Джоли и Брэд Питт не встретятся во время Венецианского кинофестиваля.

Также Фокус писал о появлении Кейт Бланшетт на острове Лидо.