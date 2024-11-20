Шикарная Николь Кидман в эффектном красном платье посетила церемонию премии GQ (фото)

Николь Кидман известна своим безупречным вкусом в выборе одежды. Звезда "Плохой девочки" в облегающем платье продемонстрировала стройную, неподвластной возрасту фигуру.

Звезда Голливуда, австралийская и американская актриса Николь Кидман выглядела шикарно в эффектном платье на 27-й ежегодной церемонии вручения премии GQ "Человек года", которая состоялась во вторник, 19 ноября, вечером в Kensington Roof Gardens, сообщает Daily Mail.

57-летняя актриса, которая была соведущей мероприятия, выглядела невероятно в длинном облегающем красном платье, украшенном сзади кружевным корсетом. Платье с длинными рукавами и воротником, закрывающим шею, выгодно подчеркнуло стройную фигуру звезды "Большой маленькой лжи". Свой гламурный образ Кидман дополнила лаконичными туфлями в тон платью с острым носком на высоких каблуках.

Актриса Николь Кидман Фото: Getty Images

Николь распустила свои белокурые локоны и сделала вечерний макияж подчеркнув глаза дымчатыми тенями, тушью и черной подводкой, а на губы нанесла яркую помаду. Актриса позировала на красной дорожке мероприятия, держа в руке длинные завязки корсета.

Николь Кидман Фото: Getty Images

Церемонию премии GQ посетили многие знаменитости, включая звезду Little Mix Ли-Энн Пиннок, Алисию Викандер, Амелию Димолденберг, Джуда Лоу, Ричарда Гэдда и олимпийского пловца Адама Пити.

Ранее, 11 ноября, Фокус писал о том, что Николь Кидман была замечена на прогулке в Нью-Йорке. Актриса выглядела великолепно в кашемировом черном пальто прямого кроя с пуговицами и прорезными карманами.