57-летняя Николь Кидман украсила обложку мужского глянца (фото)

Звезда "Плохой девочки" в модной фотосессии продемонстрировала стильный образ и стройную фигуру.

Знаменитая американская актриса Николь Кидман снялась для яркой обложки одного из выпусков журнала British GQ "Мужчина года 2024" и в интервью рассказала о том, как изменился ее подход к жизни после 50 лет.

57-летняя звезда на обложке предстала в гламурном образе: на ней было откровенное винтажное "золотое" платье Balenciaga, которое едва прикрывало ее тело, черные "рваные" колготки и туфли на высоких каблуках. В знойной фотосессии звезда "Большой маленькой лжи" также представила несколько эффектных образов, которые составила стилист Кэти Гранд. На разных снимках Кидман была одета в жилет от Ned Sims, брюки от Balenciaga, топ и юбку от Jawara Alleyne и нижнее белье от Wacoal.

Мать четверых детей в интервью отметила, что испытала немало сложных моментов в своей жизни, но с возрастом научилась прислушиваться к своим эмоциям. По словам Кидман, потеря родителей и воспитание собственных детей изменили ее взгляд на жизнь.

"Жизнь приходит и бьет тебя. И потеря родителей, и воспитание детей, и брак, и все то, что делает тебя полностью разумным человеком. Я нахожусь во всех этих местах. Так что жизнь — это ух. Это определенно путешествие. И оно настигает тебя, когда ты становишься старше. Как это происходит с возрастом? Это просыпаться в 3 часа ночи, плакать и задыхаться. Главное — правильно реагировать на свои эмоции. Я этому научилась", — объяснила Николь.

Напомним, 24 октября Фокус писал о том, что Николь Кидман появилась на красной дорожке в смелом наряде. В театре Линвуд Данн она мило позировала для фотографий, накинув черный укороченный пиджак.