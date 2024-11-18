57-річна Ніколь Кідман прикрасила обкладинку чоловічого глянцю (фото)

Зірка "Поганої дівчинки" в модній фотосесії продемонструвала стильний образ і струнку фігуру.

Знаменита американська актриса Ніколь Кідман знялася для яскравої обкладинки одного з випусків журналу British GQ "Чоловік року 2024" і в інтерв'ю розповіла про те, як змінився її підхід до життя після 50 років.

57-річна зірка на обкладинці постала в гламурному образі: на ній була відверта вінтажна вінтажна "золота" сукня Balenciaga, що ледь прикривала її тіло, чорні "рвані" колготки та туфлі на високих підборах. У спекотній фотосесії зірка "Великої маленької брехні" також представила кілька ефектних образів, які склала стилістка Кеті Гранд. На різних знімках Кідман була одягнена в жилет від Ned Sims, штани від Balenciaga, топ і спідницю від Jawara Alleyne і спідню білизну від Wacoal.

Мати чотирьох дітей в інтерв'ю зазначила, що зазнала чимало складних моментів у своєму житті, але з віком навчилася прислухатися до своїх емоцій. За словами Кідман, втрата батьків і виховання власних дітей змінили її погляд на життя.

"Життя приходить і б'є тебе. І втрата батьків, і виховання дітей, і шлюб, і все те, що робить тебе повністю розумною людиною. Я перебуваю у всіх цих місцях. Так що життя — це ух. Це безумовно подорож. І вона наздоганяє тебе, коли ти стаєш старшим. Як це відбувається з віком? Це прокидатися о 3-й годині ночі, плакати і задихатися. Головне — правильно реагувати на свої емоції. Я цього навчилася", — пояснила Ніколь.

Нагадаємо, 24 жовтня Фокус писав про те, що Ніколь Кідман з'явилася на червоній доріжці в сміливому вбранні. У театрі Лінвуд Данн вона мило позувала для фотографій накинувши чорний укорочений піджак.