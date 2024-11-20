Шикарна Ніколь Кідман в ефектній червоній сукні відвідала церемонію премії GQ (фото)

Ніколь Кідман відома своїм бездоганним смаком у виборі одягу, а зірка "Поганої дівчинки" в відвертій сукні продемонструвала струнку, непідвладну віку фігуру.

Зірка Голлівуду, австралійська та американська акторка Ніколь Кідман мала шикарний вигляд в ефектній сукні на 27-й щорічній церемонії вручення премії GQ "Людина року", яка відбулася у вівторок, 19 листопада, ввечері в Kensington Roof Gardens, повідомляє Daily Mail.

57-річна акторка, яка була співведучою заходу, мала неймовірний вигляд у довгій обтислій червоній сукні, прикрашеній ззаду мереживним корсетом. Сукня з довгими рукавами і коміром, що закриває шию, вигідно підкреслила струнку фігуру зірки "Великої маленької брехні". Свій гламурний образ Кідман доповнила лаконічними туфлями в тон сукні з гострим носком на високих підборах.

Актриса Ніколь Кідман Фото: Getty Images

Ніколь розпустила свої біляві локони і нанесла вечірній макіяж, підкресливши очі димчастими тінями, тушшю і чорною підводкою, а на губи нанесла яскраву помаду. Актриса позувала на червоній доріжці заходу, тримаючи в руці довгі зав'язки корсета.

Ніколь Кідман Фото: Getty Images

Церемонію премії GQ відвідало багато знаменитостей, включно із зіркою Little Mix Лі-Енн Піннок, Алісією Вікандер, Амелією Дімолденберг, Джудом Лоу, Річардом Геддом і олімпійським плавцем Адамом Піті.

Раніше, 11 листопада, Фокус писав про те, що Ніколь Кідман була помічена на прогулянці в Нью-Йорку. Акторка мала чудовий вигляд у кашеміровому чорному пальто прямого крою з ґудзиками і прорізними кишенями.