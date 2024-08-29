Кейт Бланшетт в костюме в горошек появилась на Венецианском кинофестивале-2024 (фото)

Звезда экрана появилась на фотосессии сериала "Дисклеймер". В нем Кейт сыграла главную роль.

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55-летняя австралийская актриса Кейт Бланшетт прибыла на Венецианский кинофестиваль-2024 в стильном брючном костюме. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана появилась на фотосессии сериала "Дисклеймер" во время 81-го Венецианского международного кинофестиваля в Италии в четверг, 29 августа 2024 года.

Бланшетт, которая играет в сериале журналистку Кэтрин Рейвенскрофт, надела на мероприятие брючный костюм в горошек. Она сочетала черно-белый блейзер большого размера с широкими брюками в тон.

Звезда фильма "Загадочная история Бенджамина Баттона" также продемонстрировала белую блузку под пиджак и туфли на шпильке.

Когда Кейт Бланшетт прибыла на лодке в Палаццо дель Казино, к ней присоединились ее коллега Кевин Клайн и режиссер и сценарист Альфонсо Куарон.

Кейт Бланшетт в Венеции Фото: Getty Images

Премьера сериала запланирована на фестивале в четверг.

В центре сюжета — известная журналистка Кэтрин Рейвенскрофт (Кейт Бланшетт), которая получает роман от неизвестного отправителя и замечает на его страницах подробности из своего прошлого, которое она от всех скрывает. Кэтрин пытается найти, кто же стоит за вымышленной фамилией писателя. А тем временем прошлое разрушает ее нынешнюю жизнь и отношения с мужем Робертом (Саша Барон Коэн) и сыном Николасом (Коди Смит-Макфи). Режиссером "Дисклеймера" является Альфонсо Куарон.

Кейт Бланшетт в Венеции Фото: Getty Images

Кэтрин описывают как "успешную и уважаемую телевизионную журналистку-документалистку".

Дата выхода долгожданного сериала на экраны Apple TV+ — 11 октября 2024 года.

Напомним, Моника Беллуччи и Тим Бертон прибыли на остров Лидо накануне Венецианского кинофестиваля-2024.

Также Фокус писал о появлении в Венеции Анджелины Джоли.