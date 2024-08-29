Кейт Бланшетт у костюмі в горошок зʼявилася на Венеційському кінофестивалі-2024 (фото)

Зірка екрану зʼявилася на фотосесії серіалу "Дисклеймер". У ньому Кейт зіграла головну роль.

Related video

55-річна австралійська акторка Кейт Бланшетт прибула на Венеційський кінофестиваль-2024 у стильному штанному костюмі. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану зʼявилася на фотосесії серіалу "Дисклеймер" під час 81-го Венеційського міжнародного кінофестивалю в Італії в четвер, 29 серпня 2024.

Бланшетт, яка грає в серіалі журналістку Кетрін Рейвенскрофт, одягла на захід штанний костюм у горошок. Вона поєднала чорно-білий блейзер великого розміру з широкими штанами в тон.

Зірка фільму "Загадкова історія Бенджаміна Баттона" також продемонструвала білу блузку під піджак і туфлі на шпильці.

Коли Кейт Бланшетт прибула на човні до Палаццо дель Казино, до неї приєдналися її колега Кевін Клайн і режисер і сценарист Альфонсо Куарон.

Кейт Бланшетт у Венеції Фото: Getty Images

Прем'єра серіалу запланована на фестивалі в четвер.

В центрі сюжету – відома журналістка Кетрін Рейвенскрофт (Кейт Бланшетт), яка отримує роман від невідомого відправника та помічає на його сторінках подробиці зі свого минулого, яке вона від усіх приховує. Кетрін намагається знайти, хто ж стоїть за вигаданим прізвищем письменника. А тим часом минуле руйнує її нинішнє життя та стосунки з чоловіком Робертом (Саша Барон Коен) та сином Ніколасом (Коді Сміт-МакФі). Режисером "Дисклеймеру" є Альфонсо Куарон.

Кейт Бланшетт у Венеції Фото: Getty Images

Кетрін описують як "успішну та шановану телевізійну журналістку-документалістку".

Дата виходу довгоочікуваного серіалу на екрани Apple TV+ — 11 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі та Тім Бертон прибули на острів Лідо напередодні Венеційського кінофестивалю-2024.

Також Фокус писав про появу у Венеції Анджеліни Джолі.