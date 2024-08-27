Моніка Беллуччі і Тім Бертон прибули на Венеційський кінофестиваль-2024 (фото)

Пара разом працювала над продовженням фільму "Бітлджюс". Вони зустрічаються близько двох років.

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59-річна італійська акторка Моніка Беллуччі та 66-річний американський режисер Тім Бертон прибули до Венеції на щорічний знаменитий кінофестиваль. Про це пише Daily Mail.

Італійка продемонструвала стильний білий блейзер і штани, які вона одягла разом з чорною блузкою. До образу напередодні Венеційського кінофестивалю Беллуччі додала масивні сонцезахисні окуляри та розпустила своє темне волосся.

Лук зірка фільму "Малена" доповнила білою шкіряною сумкою в тон. Пара була, судячи з фото, у чудовому настрої, тримаючись за руки.

Бертон прибув до італійського міста в повністю чорному костюмі, сорочці, окулярах та капелюсі.

Тім Бертон та Моніка Беллуччі Фото: Getty Images

Фестиваль розпочнеться в середу, 28 серпня 2024, та триватиме до 8 вересня.

Щодо Моніки та Тіма, вони вперше зустрілися 16 років тому, але почали зустрічатися після того, як побачили одне одного на кінофестивалі Люм’єр у Ліоні в жовтні 2022 року.

Тім Бертон та Моніка Беллуччі Фото: Getty Images

Італійська акторка підтвердила стосунки з режисером у червні 2023, коли вона сказала Elle France: "Що я можу сказати… По-перше, я рада, що зустріла цього чоловіка… Я люблю Тіма. І я дуже поважаю Тіма Бертона".

Бертон зняв Моніку в продовженні фільмі "Бітлджюс" разом з Дженною Ортегою, Майклом Кітоном і Вайноною Райдер.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі знялася у фотосесії для журналу.

Також Фокус писав про появу Тіма Бертона та Моніки Беллуччі на фотоколі їхнього фільму.