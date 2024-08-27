Моника Беллуччи и Тим Бертон прибыли на Венецианский кинофестиваль-2024 (фото)

Пара вместе работала над продолжением фильма "Битлджюс". Они встречаются около двух лет.

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59-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи и 66-летний американский режиссер Тим Бертон прибыли в Венецию на ежегодный знаменитый кинофестиваль. Об этом пишет Daily Mail.

Итальянка продемонстрировала стильный белый блейзер и брюки, которые она надела вместе с черной блузкой. К образу накануне Венецианского кинофестиваля Беллуччи добавила массивные солнцезащитные очки и распустила свои темные волосы.

Лук звезда фильма "Малена" дополнила белой кожаной сумкой в тон. Пара была, судя по фото, в отличном настроении, держась за руки.

Бертон прибыл в итальянский город в полностью черном костюме, рубашке, очках и шляпе.

Тим Бертон и Моника Беллуччи Фото: Getty Images

Фестиваль начнется в среду, 28 августа 2024 года, и продлится до 8 сентября.

Что касается Моники и Тима, они впервые встретились 16 лет назад, но начали встречаться после того, как увидели друг друга на кинофестивале Люмьер в Лионе в октябре 2022 года.

Тим Бертон и Моника Беллуччи Фото: Getty Images

Итальянская актриса подтвердила отношения с режиссером в июне 2023 года, когда она сказала Elle France: "Что я могу сказать... Во-первых, я рада, что встретила этого мужчину... Я люблю Тима. И я очень уважаю Тима Бертона".

Бертон снял Монику в продолжении фильме "Битлджюс" вместе с Дженной Ортегой, Майклом Китоном и Вайноной Райдер.

Напомним, Моника Беллуччи снялась в фотосессии для журнала.

Также Фокус писал о появлении Тима Бертона и Моники Беллуччи на фотоколе их фильма.