Dior отреставрировали знаменитые венецианские ворота Порта Магна (фото)

Французский дом моды Dior присоединился к числу люксовых брендов, поддерживающих реконструкцию итальянских достопримечательностей.

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Дом моды Dior объявил о завершении реставрации ворот XV века Порта Магна в Венеции, Италия, которые являются памятником архитектуры, сообщает WWD.

В апреле французский модный дом объявил о сотрудничестве с Фондом венецианского наследия в проведении благотворительного бала, средства от которого пойдут на финансирование работ по реставрации музея Ка-д'Оро на Гранд-канале. Теперь работы по реставрации ворот, расположенных в Венецианском Арсенале, комплексе бывших верфей и оружейных складов, завершены.

Построенные в середине XV века, ворота увенчаны скульптурой Льва Святого Марка и эмблемой Венецианской республики. Вход окружают восемь статуй, изображающих римских мифологических богов и богинь, возвышающихся над чугунными воротами с бронзовыми украшениями.

"Отражая величие Города дожей, Арсенал, задуманный в XII веке, был одной из важнейших верфей в мире, выражая экономическую, политическую и военную мощь Светлейшей империи", — говорится в заявлении Dior.

Знаменитый дом моды присоединился к люксовым брендам, поддерживающих реконструкцию итальянских достопримечательностей. Также в Венеции OTB Group Ренцо Россо финансировала реставрацию моста Риальто; в Риме Tod's поддержала реконструкцию Колизея; Fendi — фонтан Треви, а Bulgari — Испанскую лестницу. Кроме того, Dior углубил свои связи с Венецией, выступая в качестве официального спонсора Венецианской биеннале. Последние три года он поддерживал гала-вечера Venetian Heritage. Партнеров масштабной реставрации исторических памятников объединяет архитектор Питер Марино, который в 2019 году был назначен председателем Фонда венецианского наследия. Ранее он занимался оформлением многочисленных магазинов для материнской компании Dior LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

Напомним, 22 августа Huawei и Dior показали стильный и мощный электрокар с телевизором в салоне.