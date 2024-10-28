Dior відреставрували знамениті венеціанські ворота Порта Магна (фото)

Французький дім моди Dior приєднався до числа люксових брендів, які підтримують реконструкцію італійських пам'яток.

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Будинок моди Dior оголосив про завершення реставрації воріт XV століття Порта Магна у Венеції, Італія, які є пам'яткою архітектури, повідомляє WWD.

У квітні французький модний дім оголосив про співпрацю з Фондом венеціанської спадщини у проведенні благодійного балу, кошти від якого підуть на фінансування робіт з реставрації музею Ка-д'Оро на Гранд-каналі. Тепер роботи з реставрації воріт, розташованих у Венеціанському Арсеналі, комплексі колишніх верфей і збройових складів, завершено.

Побудовані в середині XV століття, ворота увінчані скульптурою Лева Святого Марка і емблемою Венеціанської республіки. Вхід оточують вісім статуй, що зображують римських міфологічних богів і богинь, які височіють над чавунними воротами з бронзовими прикрасами.

"Відображаючи велич Міста дожів, Арсенал, задуманий у XII столітті, був однією з найважливіших верфей у світі, висловлюючи економічну, політичну і військову міць Найсвітлішої імперії", — йдеться в заяві Dior.

Знаменитий дім моди приєднався до люксових брендів, що підтримують реконструкцію італійських пам'яток. Також у Венеції OTB Group Ренцо Россо фінансувала реставрацію моста Ріальто; в Римі Tod's підтримала реконструкцію Колізею; Fendi — фонтан Треві, а Bulgari — Іспанські сходи. Крім того, Dior поглибив свої зв'язки з Венецією, виступаючи як офіційний спонсор Венеціанської бієнале. Останні три роки він підтримував гала-вечори Venetian Heritage. Партнерів масштабної реставрації історичних пам'яток об'єднує архітектор Пітер Марино, якого 2019 року призначили головою Фонду венеціанської спадщини. Раніше він займався оформленням численних магазинів для материнської компанії Dior LVMH Moët Hennessy LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

Нагадаємо, 22 серпня Huawei і Dior показали стильний і потужний електрокар із телевізором у салоні.