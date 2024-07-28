Dior показав, як створювали сукні Леді Гаги і Селін Діон для відкриття Олімпіади-2024

На оздоблення сукні Селін Діон пішло 1000 годин, а для вбрання Леді Гаги збирали пір'я птахів, що линяють.

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У Парижі відгриміло відкриття літніх Олімпійських ігор 2024, одними з найяскравіших моментів якого стали виступи суперзірок Леді Гаги і Селін Діон. Обидві співачки з'явилися в розкішних вбраннях від Dior, і тепер модний дім у своїх акаунтах у соцмережах розкрив процес створення суконь, про які говорить весь світ.

Першою на відкритті виступила Леді Гага. Її виступ прославляв дух французького кабаре, поставлене на краю острова Сен-Луї посеред Сени. Вона заспівала інтерпретацію Mon Truc en Plumes французької танцівниці, співачки та актриси Зізі Жанмер. Культовий хіт, що перекладається як "Моя річ з пір'ям", був задуманий 1961 року Роланом Петі, хореографом, для якого Крістіан Діор створював балетні костюми, — стосунки, що були відображені й оспівувані в ефектному пір'ястому вбранні Леді Гаги.

Образ, розроблений Марією Грацією К'юрі, включав чорне атласне бюст'є в парі з трусиками, створеними будинком Cadolle, а також укорочений жакет і об'ємну спідницю з пір'я чорного і рожевого кольорів. Матеріал для її створення був зібраний під час природної линьки птахів.

Ансамбль завершували чорні оперні рукавички і відповідний головний убір з пір'я від Стівена Джонса. Американська зірка драматично знімала елементи костюма під час виступу, і її фінальний спрощений образ був підкреслений "cul de Paris", пернатим турнюром, синонімом мистецтва мюзик-холу.

До неї також приєдналася група з 10 танцюристів у вбраннях Dior, натхненних Одрі Хепберн у хітовому фільмі 1954 року "Сабріна", які несли помпони, виготовлені знаменитим театром-кабаре Lido de Paris.

"Я почуваюся такою вдячною за те, що мене попросили відкрити Олімпійські ігри в Парижі 2024 року цього року. Я також задоволена тим, що оргкомітет Олімпіади попросив мене виконати таку особливу французьку пісню — пісню на честь французького народу і його величезної історії мистецтва, музики і театру.

Хоча я не французька артистка, я завжди відчувала особливий зв'язок із французами і співом французької музики — я не хотіла нічого більшого, ніж створити виставу, яка зігріла б серце Франції, прославила б французьке мистецтво і музику і в таку знаменну мить нагадала б усім про одне з найчарівніших міст на землі: Париж", — написала зірка в Instagram.

Зі свого боку тяжкохвора канадська співачка Селін Діон виступила наприкінці церемонії. Вона виконала "Гімн кохання" (Hymne à l'Amour) Едіт Піаф із другого поверху Ейфелевої вежі, на висоті 125 метрів над землею. Її виступ став першим за останні два роки з 2021-го, коли вона була змушена скасувати свою резиденцію в Лас-Вегасі та плани на світове турне через діагностоване в неї рідкісне захворювання — синдром м'язової скутості.

Легендарна співачка також одягла вбрання Dior couture для цієї нагоди, спеціально розроблене для неї Марією Грацією К'юрі. Біла шовкова сукня з жоржету була повністю розшита паєтками і більш ніж 500 метрами бахроми, усіяна тисячами срібних намистин, які мерехтіли під світлом прожекторів.

Сукня була зшита точно за мірками зірки з ретельною увагою до деталей, що вимагало понад тисячу годин роботи.

До Діон за піаніно приєднався композитор і диригент Скотт Прайс, який був у чорному смокінгу від Кіма Джонса для Dior.

"Для мене велика честь виступати на церемонії відкриття Парижа 2024 року, і я так сповнена радості повернутися в одне з моїх найулюбленіших міст. Найбільше я така щаслива вшановувати цих дивовижних спортсменів, з усіма їхніми історіями жертовності та рішучості, болю та завзятості. Усі ви були так зосереджені на своїй мрії, і незалежно від того, привезете ви додому медаль чи ні, я сподіваюся, що присутність тут означає, що вона збулася для вас. Ви всі маєте пишатися, ми знаємо, як старанно ви працювали, щоб стати найкращими з найкращих. Залишайтеся зосередженими, продовжуйте йти вперед, моє серце з вами", — поділилася Селін у соцмережі. Нещодавно артистка показала шанувальникам, як страждає від своєї хвороби.

Раніше Фокус писав, що Селін Діон помітили напередодні Олімпіади в Парижі в костюмі за $7 тисяч.