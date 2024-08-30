Ніколь Кідман у стильній сукні зʼявилася на Венеційському кінофестивалі-2024 (фото)

Знаменитість зіграла в новому еротичному трилері. Її екранним чоловіком став Антоніо Бандерас.

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57-річна австралійська акторка Ніколь Кідман прибула на Венеційський кінофестиваль-2024 на острові Лідо. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану "привезла" фільм "Babygirl" ("Дівчинка"), еротичний трилер про жінку-генеральну директорку, яка починає роман із молодшим стажером.

Антоніо Бандерас грає чоловіка героїні Ніколь Кідман, а Гарріс Дікінсон — стажер. Особисте життя і кар'єра головної героїні опинилися під загрозою через її роман.

У Венеції Ніколь зʼявилася в чорній сукні Bottega Veneta із колекції 2024 року. Вбрання було з розкльошеною спідницею, короткими рукавами і глибоким V-подібним декольте. Зокрема, знаменитість продемонструвала сережки-квіти від Roberto Coin та білі мюлі.

Ніколь Кідман у Венеції Фото: Getty Images

Прибувши на фестиваль на водному таксі, Ніколь Кідман позувала фотографам на причалі під сонцем, перш ніж відправитися на пресконференцію.

Вона зізналася, що почувалася "вразливою" під час зйомок кількох відвертих сцен.

Ніколь Кідман у Венеції Фото: Getty Images

"Я думаю, що цей фільм, очевидно, про секс, але він про бажання, про ваші внутрішні думки, про секрети, про шлюб, про правду, силу, згоду", — говорила акторка.

Нагадаємо, чому Анджеліна Джолі та Бред Пітт не зустрінуться під час Венеційського кінофестивалю.

Також Фокус писав про появу Кейт Бланшетт на острові Лідо.