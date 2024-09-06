"Зупиніть цей абсурд": в ОП відреагували на фільм росіянки про війну на кінофестивалі у Венеції

Документальна стрічка Russians at war є відвертим замовчуванням воєнних злочинів, наголосила радниця з питань комунікацій Дарія Зарівна. Режисерка намагається представити російських солдатів, які беруть участь у війні проти України, як "звичайних хлопців".

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Демонстрація на 81-му Венеційському міжнародному кінофестивалі документального фільму Russians at war ("Росіяни на війні") є ганебним актом російської пропаганди. Про це заявила радниця з питань комунікацій керівника Офісу президента України Дарія Зарівна.

Вона вважає, що ця стрічка спрямована на спробу виправдати російських військових, які є безпосередніми виконавцями злочинів проти українського народу.

Замість того, щоб розкрити правду про звірства, яких щодня вчиняють російські військові, режисерка Анастасія Трофімова намагається представити героїв свого фільму як "звичайних хлопців з почуттям гумору".

"Це відверте замовчування воєнних злочинів і спроба розмити межу між жертвою і агресором", — наголосила Дарія Зарівна.

Вона підкреслила, що подібні фільми лише поширюють пропагандистські наративи та дискредитують справжні страждання, які російська армія принесла народу Україні.

Своєю чергою керівник Офісу президента Андрій Єрмак не розуміє, чому цей пропагандистський фільм взагалі показали на Венеційському кінофестивалі.

Також йому цікаво, чому режисерка Анастасія Трофімова, а також інші діячі російської культури з країни, яка щодня вбиває українців, взагалі можуть працювати у цивілізованому світі.

Він вважає це ганебним, наголошуючи, що подібного взагалі не повинно відбуватися.

"Зупиніть цей абсурд", — закликав Андрій Єрмак.

Нагадаємо, раніше російські пропагандисти зняли відео про "несправедливу мобілізацію" в Україні. Відео має високу кінематографічну витонченість, що свідчить про те, що воно є продуктом узгодженої інформаційної операції, йшлося у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 1 квітня.

Взимку в Італії скасували показ російського пропагандистського фільму "Свідок" режисера Давида Дадунашвілі, у якому містилася неправдива інформація про російсько-українську війну.