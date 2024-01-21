В Італії скасували показ пропагандистського фільму РФ про війну в Україні — ЗМІ

Показ був запланований у місті Вітербо 18 лютого. Однак після критики одного з політиків і підтримки України, подію скасували.

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У місті Вітербо італійського регіону Лаціо після відзначили показ російського пропагандистського фільму "Свідок", у якому містилася неправдива інформація про російсько-українську війну. Про це повідомила Європейська правда з посиланням на публікації місцевих видань.

Анонсували показ фільму "Свідок" 18 лютого в місті Вітербо проросійський італійський Twitter-аккаунт Donbass Italia і проросійський кореспондент Андреа Лучіді. Подія була запланована в театрі Сан Леонардо.

Після цього в локальних виданнях вийшла колонка місцевого адвоката і політика Джакомо Бареллі, де він розкритикував фільм і висловив солідарність з Україною, закликавши втрутитися в ситуацію адміністрацію театр і всіх, хто має вплив.

Згодом адміністрація театру опублікувала заяву, в якій повідомила, що показ не відбудеться.

"Театр Сан-Леонардо, отримавши пропозицію, вирішив не погоджуватися на показ, розуміючи, що більшості людей цей фільм буде сприйнятий як контроверсійний", — йдеться в ньому.

Нагадаємо, "Свідок" — російський пропагандистський художній фільм 2023 року режисера Давида Дадунашвілі. Вийшов у прокат 17 серпня 2023 року. За сюжетом бельгійський скрипаль-віртуоз зі своїм менеджером приїжджають до Москви на музичний конкурс наприкінці лютого 2022 року, де знайомляться з українським олігархом і на його запрошення опиняються в Києві — після чого починається повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Фільм отримав дуже низьку оцінку критиків. Його назвали "нудним і невидовищним", зазначивши погану гру акторів і "непродуманий сценарій".

Нагадаємо, 9 січня в Італії скасували російську виставку про "розквіт" Маріуполя після окупації. У місті Модена звернули увагу на організаторів виставки Mariupol rinasce. Згідно з даними місцевої мерії, ті відкрито підтримують вторгнення РФ в Україну.

Фокус раніше писав, що в Словенії 18 січня українському гурту "Танок на майдані Конго" (ТНМК) скасували майданчик для благодійного виступу на підтримку спецпідрозділів ГУР через те, що музикантів назвали неонацистами.