"Остановите этот абсурд": в ОП отреагировали на фильм россиянки о войне на кинофестивале в Венеции

Документальная лента Russians at war является откровенным замалчиванием военных преступлений, отметила советник по вопросам коммуникаций Дарья Заривная. Режиссер пытается представить российских солдат, участвующих в войне против Украины, как "обычных ребят".

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Демонстрация на 81-м Венецианском международном кинофестивале документального фильма Russians at war ("Русские на войне") является позорным актом российской пропаганды. Об этом заявила советник по вопросам коммуникаций руководителя Офиса президента Украины Дарья Заривная.

Она считает, что эта лента направлена на попытку оправдать российских военных, которые являются непосредственными исполнителями преступлений против украинского народа.

Вместо того, чтобы раскрыть правду о зверствах, которые ежедневно совершают российские военные, режиссер Анастасия Трофимова пытается представить героев своего фильма как "обычных ребят с чувством юмора".

"Это откровенное замалчивание военных преступлений и попытка размыть грань между жертвой и агрессором", — подчеркнула Дарья Заривная.

Она подчеркнула, что подобные фильмы лишь распространяют пропагандистские нарративы и дискредитируют настоящие страдания, которые российская армия принесла народу Украины.

В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак не понимает, почему этот пропагандистский фильм вообще показали на Венецианском кинофестивале.

Также ему интересно, почему режиссер Анастасия Трофимова, а также другие деятели российской культуры из страны, которая ежедневно убивает украинцев, вообще могут работать в цивилизованном мире.

Он считает это позорным, подчеркивая, что подобного вообще не должно происходить.

"Остановите этот абсурд", — призвал Андрей Ермак.

Напомним, ранее российские пропагандисты сняли видео о "несправедливой мобилизации" в Украине. Видео имеет высокую кинематографическую изощренность, что свидетельствует о том, что оно является продуктом согласованной информационной операции, говорилось в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 1 апреля.

Зимой в Италии отменили показ российского пропагандистского фильма "Свидетель" режиссера Давида Дадунашвили, в котором содержалась ложная информация о российско-украинской войне.