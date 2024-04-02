В России сняли пропагандистское видео о "несправедливой" мобилизации в Украине, — ISW

Материал распространяют пророссийские каналы, чтобы подорвать доверие украинцев к правительству. По данным росСМИ, для проекта снялись профессиональные актеры, и один из них уже "рекламировал" выборы.

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Российские пропагандисты распространяют видео о мобилизации в Украине. Вражеская цель — "подорвать доверие украинцев к власти". Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 1 апреля.

"Это пропагандистское видео имеет высокую производственную ценность и кинематографическую изощренность, что свидетельствует о том, что оно является продуктом согласованной информационной операции, которая хорошо обеспечена ресурсами", — отметили аналитики.

Российские оппозиционные издания проинформировали, что в видео снялись профессиональные актеры. Ранее они участвовали в телешоу. Один из актеров отказался обсуждать свое участие в пропагандистском проекте и заявил, что снимается якобы только в кино.

"Кремль и раньше использовал высококачественные пропагандистские видеоролики как часть централизованных информационных операций, и характеристики этого недавнего видео указывают на то, что видео поддерживает более широкие усилия Кремля, направленные на подрыв доверия украинцев к правительству и мобилизационных усилий, сеяние внутреннего недовольства", — подчеркнули в ISW.

По данным российского медиа "Агентство", роль сына, который развлекается и не боится призыва, сыграл 26-летний Максим Громов. Он является выпускником Ярославского театрального института и живет в Москве, играл в театре "Антреприза".

"Накануне выборов Громов снимался в пропагандистском ролике, который призывал людей голосовать. Тогда актер признался, что попал на съемки через чат по подбору актеров", — сообщили журналисты.

Роль военного сыграл 31-летний Александр Панов. Он является выпускником Тюменского госинститута культуры и Екатеринбургского театрального института. В 2000-2022 годах актер работал в Тюменском театре кукол и масок, также снимался в фильмах — "Тобол", "Братишка", "Не спеши", "Любовная магия" и "Гадалка". Живет Панов в Тюмени.

"Главная идея ролика вполне применима к России. Дети российских чиновников и бизнесменов избежали мобилизации", — добавили в медиа.

Пропагандистское видео, о котором идет речь

Напомним, также в ISW проинформировали, что США хотят удвоить производство артснарядов для поддержки Украины. Вашингтон планирует закупить турецкую взрывчатку и уже заключил контракт на строительство трех производственных линий деталей 155-мм боеприпасов.

В ГУР сообщали, что мобилизованные россияне почти сразу оказываются на передовой в Украине. На подготовку новых подразделений в стране-агрессоре выделяют менее месяца.