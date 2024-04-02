Создают подразделения с нуля: в РФ на подготовку пехоты уходит меньше месяца, — ГУР (видео)

По данным замглавы украинской разведки Вадима Скибицкого, противник пытается нарастить сухопутный контингент в Украине. Если на начало года насчитывалось 450-460 тысяч военных, то сейчас их 474 000.

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В России продолжают набирать людей, которых практически сразу отправляют на войну в Украину. На подготовку новых подразделений тратят меньше, чем месяц. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МОУ) Вадим Скибицкий в интервью "Апостроф TV".

По его словам, речь идет о тех подразделениях, которые формируют с нуля. Время на подготовку решили сильно сократить. К примеру пехотинцев выпускают всего за 27 дней. Туда входит индивидуальная подготовка, подготовка в составе подразделения, а также боевое слаживание.

"Сейчас сухопутный компонент врага на наших территориях насчитывает около 474 тысяч военных. До начала 2024 года этот показатель колебался в пределах 450-460 тысяч военных. Есть наращивание, но путем формирования так называемых резервных полков и введения дополнительных подразделений", — заявил Вадим Скибицкий.

Отдельно было отмечено, что противник также ускорил выпуск профессиональных военных. Речь про артиллеристов, танкистов и так далее. Их досрочно выпускают, а дополнительной мотивацией могут являться деньги.

В то же время, основные потери у ВС РФ фиксируются как раз среди обычной пехоты. 80% техники, которую они используют, — является восстановленной или модернизированной. Только в 20% случаях речь идет о новых танках, бронетранспортерах, БМП, артиллерийских системах и так далее.

В ГУР говорят, что это свидетельствует о том, что противнику удалось произвести не более 200 новых танков за год.

Напомним, 26 марта сообщалось, что разведка оценила, будет ли Кремль отправлять в Украину новые подразделения. По данным аналитиков, ранее все новобранцы ВС РФ практически сразу отправлялись в зону боевых действий. Сейчас ситуация может измениться, ведь противник намерен расширить свои силы на северо-западе.