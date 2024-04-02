Створюють підрозділи з нуля: в РФ на підготовку піхоти йде менше місяця, — ГУР (відео)

За даними заступника голови української розвідки Вадима Скібіцького, противник намагається наростити сухопутний контингент в Україні. Якщо на початок року налічувалося 450-460 тисяч військових, то зараз їх 474 000.

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У Росії продовжують набирати людей, яких практично відразу відправляють на війну в Україну. На підготовку нових підрозділів витрачають менше, ніж місяць. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ) Вадим Скібіцький в інтерв'ю "Апостроф TV".

За його словами, йдеться про ті підрозділи, які формують з нуля. Час на підготовку вирішили сильно скоротити. Приміром піхотинців випускають усього за 27 днів. Туди входить індивідуальна підготовка, підготовка у складі підрозділу, а також бойове злагодження.

"Зараз сухопутний компонент ворога на наших територіях налічує близько 474 тисяч військових. До початку 2024 року цей показник коливався в межах 450-460 тисяч військових. Є нарощування, але шляхом формування так званих резервних полків і введення додаткових підрозділів", — заявив Вадим Скібіцький.

Окремо було зазначено, що противник також прискорив випуск професійних військових. Йдеться про артилеристів, танкістів тощо. Їх достроково випускають, а додатковою мотивацією можуть бути гроші.

Водночас, основні втрати у ЗС РФ фіксуються якраз серед звичайної піхоти. 80% техніки, яку вони використовують, — є відновленою або модернізованою. Лише у 20% випадках йдеться про нові танки, бронетранспортери, БМП, артилерійські системи тощо.

У ГУР кажуть, що це свідчить про те, що противнику вдалося виробити не більше 200 нових танків за рік.

Нагадаємо, 26 березня повідомлялося, що розвідка оцінила, чи буде Кремль відправляти в Україну нові підрозділи. За даними аналітиків, раніше всі новобранці ЗС РФ практично одразу відправлялися в зону бойових дій. Зараз ситуація може змінитися, адже противник має намір розширити свої сили на північному заході.