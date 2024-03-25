Можуть почати наступ на Харків, Суми чи Київ: Путін не буде чекати інавгурації і почне мобілізацію (відео)

Через довге прийняття закону про мобілізацію Україна втратила вікно можливостей для літнього контрнаступу. Тепер треба зібрати бійців, щоб підготуватись до відбиття навали після мобілізації РФ, зазначає ветеран АТО Євген Дикий.

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Путін не буде чекати на інавгурацію і розпочне найближчим часом мобілізацію ще трьохсот тисяч росіян. Україні треба не прогавити цей момент і теж розв'язати проблеми з особовим складом армії, щоб наступи на Суми, Харків чи Київ не стали реальністю. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів ветеран АТО Євген Дикий.

Він зазначає, що на цей час у росіян фізично немає сил наступати на Сумщину, адже все боєздатне в них зараз на фронті, і навіть на фронті цього боєздатного росіянам не завжди вистачає. Тому поки що окупантам вдається бомбардувати Сумщину за допомогою керованих авіабомб (КАБ).

"Але, як би це не було прикро, окупанти 100% ще встигнуть віджати у ЗСУ деякі дільниці фронту біля Авдіївки, — каже Дикий. — Проте про захоплення населених пунктів на її кшталт неможливо, бо до них ще треба пробитись, на що у росіян немає сил".

Все це пов'язано ще й з тим, що у РФ була серйозна пауза в мобілізації, бо не хотіли розгойдувати ситуація напередодні переобрання Путіна, зазначає ветеран АТО. Цей майже релігійний ритуал з переобрання "царя-батюшки" мав проходити без зайвих соціальних хвилювань, зазначає він.

"Але тепер, після "присяги імператору", яка у РФ вважається виборами, настав час платити за цю клятву, — акцентує Дикий. — Доведеться отримати повістку і замість виборчої дільниці піти до військомату".

Через критичну ситуацію на фронті Путін не буде чекати інавгурації, а почне мобілізацію дуже швидко, каже ветеран АТО. Хоча в Україні не менш складна ситуація з мобілізаційним ресурсом, зазначає він.

"Якщо наша мобілізація буде в такому ж стані, як зараз, то можемо дочекатись наступ і на Суми, і на Харків, і на Київ десь у серпні, — акцентує Дикий. — Нам треба терміново приймати відповідний закон, щоб було ким зустріти оту нову хвилю окупантів, яких підготують протягом літа".

Зараз у ЗСУ немає людей, щоб скористатися вікном можливостей у квітні, коли Україна могла б перейти в контрнаступ, відзначає військовий. І хоча завдяки неймовірним зусиллям президента Чехії Петра Павла снарядний голод закінчується, але вже очевидно, що літне вікно можливостей зачиняється, адже мобілізація в Україні зірвана, вважає Дикий.

Нагадаємо, що російським контрактникам продовжують видавати мотлох зі складів радянських часів. Посилився тиск з боку політруків, які промивають мізки солдатам про катування у полоні, розповів військовий 3 ОШБр Олександр Бородін.