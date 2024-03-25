Сумщина страждає від авіабомб, але наступати росіянам немає ким, — Євген Дикий (відео)

Окупанти взяли приклад з американських бомб JDAM, що дозволило збільшити дальність польоту бомб, але точність залишилась старою "радянською". Точність КАБ-500 це плюс-мінус 500 м в кращому для них випадку, каже ветеран АТО.

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Через бомбардування потужними авіабомбами типу КАБ на Сумщині дійсно важка ситуація, тому населенню треба евакуюватись. Окупанти з РФ стали використовувати модернізовані радянські авіабомби, що дозволяють літакам не підставлятись під дію української ППО. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів ветеран АТО Євген Дикий.

За його словами, раніше окупанти намагаючись використовувати ці старі радянські, але потужні й страшні авіабомби дорого платили своїми літаками, тому відмовились від таких бомбардувань. Але потім взяли приклад з американських бомб JDAM, що дозволило збільшити дальність польоту бомб, але точність залишилась старою — "радянською".

"Щоб ви розуміли точність JDAM плюс-мінус 5 м, а от точність КАБ-500 плюс-мінус 500 м це в кращому для них випадку, — акцентує Дикий. — Росіяни приробили до старої важкої бомби крильця і тоді вона не падає прямо під літаком, а вона планує".

Таким чином, каже військовий, росіяни здатні долітати до фронту або до кордону на 50 км, куди не дістає майже нічого з тих поширених засобів ППО, які в нас є, випускати бомбу і десь 20 км за фронтом перетворюється в зону ураження.

"Єдиним способом з цим боротись є літаки F-16, які будуть збивати ворожі бомбардувальники ще на підльоті до точки скидання, але їх нам ще не надали, — зазначає Дикий. — Тому зараз треба працювати над знищенням ворожої авіації в пунктах дислокування".

Ветеран АТО запевняє, що на сьогодні немає жодних передумов саме наземної операції окупантів. Все через те, що росіянам просто не має ким наступати.

"Ми на прикладі Бєлгородщини побачили наскільки мало сил росіян на цьому напрямку, — розповідає Дикий. — Вони вже тиждень не можуть звідти вибити російських добровольців, яких менше трьох батальйонів з легкою технікою".

Нагадуємо, західні партнери України повідомили, що ЗСУ отримали винищувачі F-16 до літа 2024 року. Ідеться про перших шість літаків, а в цілому їх має бути близько 60. Українські пілоти та інженери проходять навчання у Данії: кадри тренувань опублікував міністр оборони Бельгії.