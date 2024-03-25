Сумщина страдает от авиабомб, но наступать россиянам некем, — Евгений Дикий (видео)

Оккупанты взяли пример с американских бомб JDAM, что позволило увеличить дальность полета бомб, но точность осталась старой "советской". Точность КАБ-500 это плюс-минус 500 м в лучшем для них случае, говорит ветеран АТО.

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Из-за бомбардировки мощными авиабомбами типа КАБ на Сумщине действительно тяжелая ситуация, поэтому населению надо эвакуироваться. Оккупанты из РФ стали использовать модернизированные советские авиабомбы, позволяющие самолетам не подставляться под действие украинской ПВО. Об этом в интервью Фокусу рассказал ветеран АТО Евгений Дикий.

По его словам, ранее оккупанты пытаясь использовать эти старые советские, но мощные и страшные авиабомбы дорого платили своими самолетами, поэтому отказались от таких бомбардировок. Но потом взяли пример с американских бомб JDAM, что позволило увеличить дальность полета бомб, но точность осталась старой — "советской".

"Чтобы вы понимали точность JDAM плюс-минус 5 м, а вот точность КАБ-500 плюс-минус 500 м это в лучшем для них случае, — акцентирует Дикий, — Россияне приделали к старой тяжелой бомбе крылышки и тогда она не падает прямо под самолетом, а она планирует".

Таким образом, говорит военный, россияне способны долетать до фронта или до границы на 50 км, куда не достает почти ничего из тех распространенных средств ПВО, которые у нас есть, выпускать бомбу и где-то 20 км за фронтом превращается в зону поражения.

"Единственным способом с этим бороться являются самолеты F-16, которые будут сбивать вражеские бомбардировщики еще на подлете к точке сброса, но их нам еще не предоставили, — отмечает Дикий, — Поэтому сейчас надо работать над уничтожением вражеской авиации в пунктах дислокации".

Ветеран АТО уверяет, что на сегодня нет никаких предпосылок именно наземной операции оккупантов. Все потому, что россиянам просто некем наступать.

"Мы на примере Белгородщины увидели насколько мало сил россиян на этом направлении, — рассказывает Дикий, — Они уже неделю не могут оттуда выбить российских добровольцев, которых меньше трех батальонов с легкой техникой".

Напоминаем, западные партнеры Украины сообщили, что ВСУ получили истребители F-16 до лета 2024 года. Речь идет о первых шести самолетах, а в целом их должно быть около 60. Украинские пилоты и инженеры проходят обучение в Дании: кадры тренировок опубликовал министр обороны Бельгии.