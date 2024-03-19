Минобороны Бельгии показало обучение пилотов ВСУ на F-16: недели до полной готовности (видео)

Пилоты F-16, техники и планировщики миссий из Украины продолжают тренироваться в Дании. Бельгийские солдаты-учителя будут обучать до первых недель мая 2024 года.

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Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер (Dedonder Ludivin) и начальник обороны адмирал Мишель Хофман (Michel Hofman) 18 марта посетили военный аэродром в Дании. На аэродроме они посмотрели на подготовку украинских пилотов и вспомогательного персонала, которые учатся работать с истребителем F-16. Кадры с аэродрома размещены на сайте Министерства обороны Бельгии.

Главная цель визита — встреча с командой из 50 бельгийских солдат, которые пять дней назад (13 марта) прибыли в Данию, чтобы тренировать украинцев. Вместе с ними прибыли два самолета F-16. После завершения тренировок и самолеты, и солдаты вернутся на прежнее место дислокации.

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Продолжительность миссии — восемь недель, — говорится на сайте Минобороны. В течение этого времени завершат обучение три группы украинцев: пилоты F-16, инженеры, планировщики миссий. Ориентировочно, срок завершения подготовки — вторая неделя мая 2024 года.

На видео, опубликованном бельгийцами, можно увидеть пилота, который в полной экипировке садится в кабину истребителя. Также в кадр попал техник Игорь. Украинец объяснил, какими будут его боевые задачи.

F-16 для Украины — техник об организации работы истребителя и пилотов Фото: Twitter / Министерство обороны Бельгии

"Научиться организовывать летную смену, контроль за наработкой и направление самолетов на ремонт. Но больше — это эксплуатация и организация самих полетов. Определение самолетов на смене и определение людей, которые будут обслуживать", — привели журналисты слова Игоря.

F-16- для Украины — детали

Отметим, летом 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании самолетной коалиции, члены которой передадут ВСУ около 60 истребителей F-16. Самолета передадут Дания и Швеция, а ряд стран присоединятся к подготовке пилотов и персонала. Между тем в Украине также идет определенная подготовка — об этом не раз рассказывал тогдашний представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

Ориентировочный период, когда ВСУ получат первую партию из шести воздушных судов — до лета 2024 года, пояснил глава МИД Дании. Остальные — поступят до конца 2024 года и в течение 2025 года.

Напоминаем, 18 марта эксперты Defense Express рассказали, какие самолеты лучше всего подойдут для российско-украинской войны. Тем временем заместитель министра обороны Украины объяснил, как именно F-16 помогут ВСУ на поле боя.