ВС РФ доминируют в небе: генерал рассказал о технике для ВСУ, которая изменит ситуацию на фронте

Россияне активно применяют истребители по украинским позициям на линии боевого столкновения, а управляемые авиационные ракеты в прифронтовых районах, рассказал генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

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Вооруженные силы Российской Федерации имеют преимущество в боеприпасах украинским военным, а потому почти не уменьшают интенсивность огня на линии фронта. Об этом сообщил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк "Укрінформу".

"С начала 2024 года преимущество в артиллерийском огне вдоль линии фронта составляет 7:1 в пользу врага", — сказал Иван Гаврилюк.

По его словам, Кремль считает, что россиянам хватит снарядов еще длительное время для доминирования на поле боя. Противник получает боеприпасы не только за счет собственного производства, но и от Северной Кореи.

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Генерал заметил, что россияне также доминируют в небе. В частности, враг активно применяет истребители по позициям ВСУ на линии боевого столкновения и управляемые авиационные бомбы в прифронтовых районах. С начала 2024 года вражеские самолеты сбросили на украинские позиции более 3500 авиабомб, что в 16 раз больше по сравнению с 2023 годом.

Гаврилюк считает, что истребители F-16 помогут Силам обороны переломить доминирование противника в небе, что в результате повысит возможности украинцев на земле. Однако пока Украина не имеет этих бортов, тогда как запасы боеприпасов некоторых номенклатур падают до критического уровня.

"Эти и другие факторы усложняют Силам обороны Украины выполнение задач по отпору агрессору", — добавил Иван Гаврилюк.

Напомним, 18 марта в СМИ сообщили, что Чехия использует свои контакты времен холодной войны для того, чтобы обеспечить ВСУ необходимыми боеприпасами. По информации чешских чиновников, свои усилия они приступили еще до начала полномасштабного вторжения.

В тот же день в СМИ заявили, что ЕС выделился около 560 миллионов долларов для ряда компаний, чтобы увеличить производство боеприпасов для Украины. Кроме того, это нужно для того, чтобы довести ежегодный объем выпуска снарядов Евросоюза до двух миллионов в год до конца 2025 года.