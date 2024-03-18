ЗС РФ домінують у небі: генерал розповів про техніку для ЗСУ, яка змінить ситуацію на фронті

Росіяни активно застосовують винищувачі по українських позиціях на лінії бойового зіткнення, а керовані авіаційні ракети — у прифронтових районах, розповів генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

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Збройні сили Російської Федерації мають перевагу в боєприпасах над українськими військовими, а тому майже не зменшують інтенсивність вогню на лінії фронту. Про це повідомив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк "Укрінформу".

"Від початку 2024 року перевага в артилерійському вогні вздовж лінії фронту становить 7:1 на користь ворога", — сказав Іван Гаврилюк.

З його слів, Кремль вважає, що росіянам вистачить снарядів ще на тривалий час для домінування на полі бою. Противник отримує боєприпаси не лише за рахунок власного виробництва, але й від Північної Кореї.

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Генерал зауважив, що також росіяни домінують у небі. Зокрема, ворог активно застосовує винищувачі по позиціях ЗСУ на лінії бойового зіткнення та керовані авіаційні бомби в прифронтових районах. Від початку 2024 року ворожі літаки скинули на українські позиції понад 3500 авіабомб, що в 16 разів більше в порівнянні з 2023 роком.

Гаврилюк вважає, що винищувачі F-16 допоможуть Силам оборони переламати домінування противника в небі, що в результаті підвищить можливості українців на землі. Проте наразі Україна не має цих бортів, тоді як запаси боєприпасів деяких номенклатур падають до критичного рівня.

"Ці та інші фактори ускладнюють Силам оборони України виконання завдань з відсічі агресору", — додав Іван Гаврилюк.

Нагадаємо, 18 березня у ЗМІ повідомили, що Чехія використовує свої контакти часів холодної війни для того, аби забезпечити ЗСУ необхідними боєприпасами. За інформацією чеських чиновників, свої зусилля вони розпочали ще до початку повномасштабного вторгнення.

Того ж дня у ЗМІ заявили, що ЄС виділився майже 560 мільйонів доларів для низки компаній, аби збільшити виробництво боєприпасів для України. Крім цього, це потрібно для того, аби довести щорічний обсяг випуску снарядів Євросоюзу до двох мільйонів на рік до кінця 2025 року.