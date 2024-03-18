"Відступають на другу і третю лінії": у ЗСУ закінчуються боєприпаси, — Кірбі

За словами представника Білого дому, допомога Україні не зачіпає національну безпеку США, оскільки американська оборонна промисловість поповнює запаси.

Related video

Через зволікання з військовою допомогою Україні змінюється становище на фронті. За словами представника Білого дому, координатора стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Джона Кірбі, ЗСУ доводиться відступати. Про це повідомляє ABC.

Кірбі зазначив, що Вашингтону слід негайно відновити військову підтримку Києва.

Він уточнив, що представники Білого дому ведуть діалог зі спікером нижньої палати Конгресу Майком Джонсоном і його командою з тим, щоб прискорити надання допомоги для Сил оборони України.

"У них на Донбасі закінчуються боєприпаси, і тепер вони відступають на другу і третю лінії оборони, оскільки росіяни продовжують спроби просунутися західніше", — зазначив він.

При цьому він згадав, що підтримка ЗСУ з боку США не позначиться на власній боєготовності.

"З початку війни, нам доводилося проводити сертифікацію, щоб підтвердити, що це [допомога Україні] не зашкодить нашій власній національній безпеці. У міру того, як ми надавали більше і виснажували запаси, також робили все можливе, щоб завдяки роботі оборонної промисловості поповнити запаси", — зазначив він і додав, що поки що немає загрози національній безпеці та операційним планам США, але за цим потрібно постійно стежити.

Нагадаємо, що Трамп закликав дати Україні допомогу в борг. Під час виступу в Огайо, колишній президент Сполучених Штатів також назвав Володимира Зеленського "одним із найвидатніших продавців", який нібито завжди їде з грошима "в кишені".

Також Фокус у своєму матеріалі повідомляв, що Євросоюз не замінить допомогу від США, а українському ВПК необхідно дозволити експорт. Більше за інших завантажені українські підприємства, що виробляють дрони й снаряди.