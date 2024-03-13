ЕС не сможет заменить помощь США, а украинскому ВПК надо разрешить экспорт, — экономист (видео)

Наиболее загруженными заказами являются украинские предприятия, производящие дроны и боеприпасы. В то же время на складах "Бронетехники Украины" стоят готовые экземпляры, но из-за нехватки денег Минобороны не может их выкупить, говорит экономист Олег Пендзин.

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Европа, которая выделит более 50 млрд помощи Украине в течение следующих четырех лет, никоим образом не заменит американскую помощь. Все упирается в поставки оружия и его закупку, а в этом аспекте полноценно заменить США не сможет никто. Такое мнение в интервью Фокусу высказал Олег Пендзин, эксперт экономического дискуссионного клуба.

По словам экономиста, пока что в заблокированном американском пакете на $60 млрд лишь $7,5 млрд "живых денег", а все остальное — военно-техническая помощь. Оружие, тем более современное — специфический товар, который трудно купить даже имея любые деньги.

"Нужное ВСУ оружие можно купить только или в США, или у производителей в Европе, которые так или иначе связаны со Штатами, — говорит Пендзин, — Так что ни у кого не должно быть иллюзий, что пакет помощи США можно как-то заменить".

Относительно строительства предприятий военных западных компаний, то эксперт акцентирует, что создаются производства по поддержке проданной или поставленной Украине техники. Речь не идет о совместном производстве самой техники.

Но в Украине есть уникальные образцы собственного оружия, которые могут после войны стать основой для выхода на экспорт, говорит экономист. Однако существуют украинские предприятия, которые даже во время войны полностью не обеспечены заказами.

"Наиболее загруженными заказами являются предприятия, производящие дроны и боеприпасы, — отмечает Пендзин, — А на складах "Бронетехники Украины" стоят уже готовые экземпляры, но из-за нехватки денег Минобороны не может их выкупить".

Именно поэтому, по словам экономиста, украинский ВПК просит открыть экспорт, ведь у государства нет денег на выкуп всей продукции, выпускаемой оружейниками. Поэтому Украине критически важно найти на это деньги.

"А еще надо понимать, что ни один западный производитель дронов не заинтересован собирать свою продукцию у нас, — говорит эксперт, — Каждый заинтересован давать работу своим согражданам, создавать в собственной стране рабочие места и чтобы налоги оставались в собственном государстве".

Именно поэтому, по словам экономиста, львиная часть помощи США, которая пока заблокирована, предназначается для собственных производителей оружия. Также из этого пакета будут профинансированы американские центры по подготовке украинских военных.

Это абсолютно логичная и выгодная для США ситуация, отмечает Пендзин, ведь на деньги из пакета помощи будут произведены новые образцы оружия, которые заменят не столь свежие образцы на складах, которые отправят в Украину.

"Переданное оружие от США вполне нормальное и действенное и здесь нет особой "измены", — говорит экономист, — Просто для него уже подходит время снятия с эксплуатации, а таким образом Пентагон получит свежее обновление на складах. По сути армия США экономит на утилизации и помогает Украине довольно эффективными средствами борьбы с россиянами".

Напомним, совет министров Бельгии подтвердил заказ у франко-немецкого концерна Nexter KNDS производство 19 САУ Caesar и самоходных минометов Griffon Mepac.

Кроме того, 18 января Франция анонсировала производство 80 САУ Caesar для Украины.